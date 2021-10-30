«شعراوي»: القيادة السياسية تولي أهمية كبرى لتحسين حياة المواطنين

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أن الـرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ توليه رئاسة مصر في عام ٢٠١٤ أولي اهتمام كبير بتحسين حياة المواطنين في الريف المصري وتوفير سكن كريم لهم خاصة في ظل التحديات والمشاكل الكثيرة التي كان يعاني منها الريف.

جاء ذلك في كلمة وزير التنمية المحلية خلال جلسة برنامج تطوير الريف المصري «حياة كريمة» عَلِي هامش فعاليات يوم المدن العالمي والذي يعقد بمدينة الأقصر تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية بحضور عدد من الوزراء وكبار الشخصيات الدولية والمحافظين من مصر ومختلف دول العالم.. وأضاف اللواء محمود شعراوي أنه منذ عام 2014 حتى الآن تتبني الدولة استراتيجية غير مسبوقة لتحقيق العدالة الاجتماعية وإعادة رسم خريطة العمران في مصر بما ستجيب لمشكلات الحاضر والمستقبل، وإذا كانت الدولة تتبني برنامج طموح للقضاء على العشوائيات وبناء عشرات المدن الجديدة على مستوى الحضر، فإنها تتبني منذ عام 2019 برنامج لا يقل أهمية للتنمية الريفية المتكاملة «حياة كريمة».

وأوضح وزير التنمية المحلية، ان مبادرة «حياة كريمة» تعد مشروع القرن الـ21 في مصر لعدة أسباب أولها أنه يخدم 58 مليون مواطن من سكان مصر، ثانياً ينفذ على أكبر نطاق جغرافي في تاريخ مصر يشمل 175 مركز موزعة على 20 محافظة تضم 4584 قرية وأكثر من 30 الف عزبة وكفر ونجع، ثالثا بينفذ من خلال استثمارات غير مسبوقة تبلغ حوالي 700 مليار جنيه.

وتابع اللواء محمود شعراوي: وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالبدء في تنفيذ المرحلة التمهيدية لمبادرة حياة كريمة خلال عام 2019، حيث تم استهداف 143 تجمعاً ريفياً يزيد فيها معدل الفقر عن 70% في 11 محافظة تم البدء في تنميتها ونهو الاعمال فيها خلال العام المالي 2019/2020، ثم تم زيادتها إلى 375 قرية في 14 محافظة بالعام المالي 20/21، وأضاف شعراوي: تضمنت المرحلة التمهيدية 1284 مشروع من الخطة الاستثمارية، فضلا عن أكثر من 50 الف تدخل من تدخلات الحماية والرعاية الاجتماعية بالقرى المستهدفة باستثمارات 6.4 مليار جنيه، ووفرت حوالي 500 الف فرصة عمل مؤقتة ودائمة.. وأوضح اللواء محمود شعراوي أن المرحلة التمهيدية للمبادرة ساهمت في تغطية 63 قرية بخدمات الصرف الصحي، وزيادة معدل التغطية بخدمات مياه الشرب من 86% إلى 98% ومضاعفة كمية المياه المنتجة بالقرى المستهدفة وتحسين شامل لخدمات الكهرباء والإنارة العامة ورصف حوالي 350 كيلو طرق، كما تم إضافة 2800 فصل تعليمي جديدة تستوعب حوالي 100 الف تلميذ وتطوير شامل ل 54 صحية وتطوير 22 مركز شباب، فضلا عن رفع كفاءة 16 الف منزل.

وقال شعراوي إن الرئيس السيسي وجه بتنفيذ برنامج شامل لتطوير كافة القرى المصرية من خلال تطوير مراكز إدارية في نهاية ديسمبر 202، ويتم تنفيذ البرنامج خلال ثلاث مراحل بدأت المرحلة الأولي يوليو 2021، تشمل 1436 قرية موزعة على 52 مركز إداري في 20 محافظة وتنتهي في 30 يونيه 2022، وستتوالي المرحلتين التاليتين تباعا لينتهي البرنامج كاملا في 30/6/2024.

وأضاف وزير التنمية المحلية أن تدخلات البرنامج تتضمن بكل قرية 5 أنواع من التدخلات تشمل تحسين مستوى خدمات البنية الاساسية بالقري المستهدفة (مياه الشرب والصرف الصحي والطرق والانارة العامة والغاز الطبيعي والاتصالات...)، رفع مستوى خدمات التنمية البشرية والبيئية (التعليم والصحة والشباب ونظم ادارة المخلفات وتحسين البيئة)، تحسين لعملية تقديم الخدمات الإجرائية من خلال إنشاء مجمع خدمات حكومية ومجمع خدمات زراعية في كل وحدة محلية قروية، كما تشمل توفير فرص للتنمية الاقتصادية وزيادة الدخل الحقيقي لسكان القري المستهدفة، ومد مظلة الحماية والرعاية الاجتماعية للفئات الاولي بالرعاية بالقري المستهدفة.

وقال شعراوي، إن المبادرة تتضمن تدخلات تستهدف استدامة عملية التنمية: وهي تدخلات ترتكز على تطوير نظام الإدارة المحلية وتحسين عملية تقديم الخدمات للمواطنين وحوكمتها وتعزيز اشراك المواطنين في اتخاذ القرارات المجتمعية وتهيئة بيئة مواتية للتنمية المستدامة.