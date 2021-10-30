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محمد صلاح يُحقق رقمًا قياسيًا تاريخيًا في «فانتازي» الدوري الإنجليزي

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محمد صلاح يُحقق رقمًا قياسيًا تاريخيًا في «فانتازي» الدوري الإنجليزي محمد صلاح يُحقق رقمًا قياسيًا تاريخيًا في «فانتازي» الدوري الإنجليزي

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حقق محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي رقمًا قياسيًا تاريخيًا في لعبة فانتازي الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث أصبح أكثر لاعب في تاريخ اللعبة يتم اختياره كابتن خلال إحدى جولات الدوري.

ويستعد محمد صلاح للمشاركة مع ليفربول في مواجهة برايتون بالجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، والذي يتصدر قائمة هدافيه برصيد 10 أهداف.

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وأوضحت الصفحة الرسمية لتطبيق «فانتازي الدوري الإنجليزي» على موقع «تويتر» أن محمد صلاح قد تم اختياره كابتن في الجولة الحالية من قبل نحو 4.7 مليون لاعب وبالتحديد، «4،676,563» وهو ما يمثل 68.2% من اللاعبين حول العالم، كما أنه يعد الرقم الأعلى في تاريخ اللعبة.

المصرى اليوم

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