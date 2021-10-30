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زارت القنصل العام في ميلانو، منال عبدالدائم، إيبارشية ميلانو للأقباط الأرثوذكس بجنوب ميلانو، إذ استقبلها الأنبا أنطونيو أسقف ميلانو بحضور عدد من آباء الكنيسة، وذلك في إطار تعزيز التواصل الدائم بين القنصلية العامة في ميلانو والجالية المصرية.

استعرضت القنصل العام منال عبدالدائم سبل دعم القنصلية العامة للجالية المصرية في شمال إيطاليا، وأكدت الحرص على مواصلة التواصل المباشر مع الكنيسة والجالية المصرية في شمال إيطاليا للعمل على تذيل أي معوقات قد تواجه أعضاءها. ومن جانبه، رحب الأنبا أنطونيو بزيارة القنصل العام في بداية فترة عملها، مؤكداً حرص الكنيسة الدائم على دعم روابط الأخوة والمحبة بين الجالية المقيمة في شمال إيطاليا، فضلاً عن إيلائه أهمية قصوى للتواصل المستمر مع القنصلية العامة في ميلانو.

هذا، وقامت القنصل العام بجولة في أرجاء الكنيسة للتعرف على أبرز الأنشطة التي تقوم بها، حيث التقت في هذا الشأن بمجموعة من الشباب عقب عودتهم من جنيف بسويسرا في إطار آلية لتبادل زيارات الشباب ما بين مختلف الكنائس في أوروبا.