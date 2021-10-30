ختام الرياضة الروحية لكهنة وشمامسة إيبارشية الإسماعيلية وتوابعها

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اختتمت فعاليات الرياضة الروحية السنوية، التي أقيمت في الفترة 25 وحتى 29 من الشهر الجاري، بدير الرحمة لراهبات المحبة للقديس منصور دي بول بالإسكندرية، تحت رعاية وحضور صاحب النيافة الأنبا دانيال لطفي، مطران إيبارشية الإسماعيلية ومدن القناة وتوابعها للأقباط الكاثوليك، وبمشاركة كهنة، وشمامسة الإيبارشية،

ألقى إرشادات الرياضة الروحية الأب محسن عادل اليسوعي بعنوان «الأخوة، الغفران، والمصالحة مفتاح الملكوت». تضمنت الرياضة صلاة القداس الإلهي، وأوقات السجود الجماعي والفردي أمام القربان المقدس، بالإضافة إلى صلاة درب الصليب، بمشاركة راهبات المحبة، وفترات مختلفة للتأمل، والمرافقة الشخصية، وممارسة سر التوبة والمصالحة.

واختتمت لقاءات الرياضة بلقاء رعوي مع الأنبا دانيال، لمناقشة بعض الأمور الرعوية والطقسية.