ضبط 13 طن سمك مجهول المصدر في حملة تموينية بالقليوبية

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شنت مباحث التموين، بالتنسيق مع مديرية تموين القليوبية، حملة تموينية مكبرة استهدفت المنشات التجارية والصناعية، أسفرت عن ضبط شركين لانتاج وتعبئة المواد الغذائية والمنظفات الصناعية وضبط ثلاجة بها نحو 13 طن أسماك مجهولة المصدر، وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير امن القليوبية إخطارا من رئيس مباحث التموين يفيد قيام حملة تموينيه بالتنسيق مع مديرية التموين للتفتيش على المنشات التجارية ومحلات بيع اللحوم والاسماك والمصانع اسفرت الحمله عن ضبط شركة لإنتاج وتعبئة السلع الغذائية بها نحو 13٫8 طن عسل جلوكوز ونشاء وملح طعام وشيكولاتة وبودرة حليب ومستلزمات إنتاج معبأة داخل شكائر وعبوات بدون مستندات مجهولة المصدر و612 كيلو جرام مربى وشيكولاتة منتج نهائى بدون مستندات ويشتبه في عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة وضبط 4 ماكينة خط إنتاج تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق.

ضبط ثلاجة لحفظ المواد الغذائية بها 13 طن أسماك مجمدة بدون مستندات ومجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيته اللإستهلاك الآدمى لوجود تغير في خواصها الطبيعية تمهيداً للبيع بالأسواق.

كما تم ضبط شركة لتجارة المنظفات الصناعية بدون ترخيص بها 9٫45 طن منظفات صناعية عبارة عن كلور وبريل وصودا كاوية و2400 قطعة حفاضات أطفال و970 عبوة فلاش غير مطابقة للمواصفات القياسية وبدون مستندات مجهولة المصدر وذات أثر بالغ الضرر على الصحة العامة.