أخبار عاجلة

المغرب يجدد تأكيد دعمه لسيادة الإمارات على الجزر الثلاث -
ملك المغرب: لا نتفاوض على مغربية الصحراء بل نتفاوض على وضع حل لهذا النزاع المفتعل -
جمارك نويبع تضبط محاولتي تهريب كمية من المنشطات الجنسية -
تعليق عصام عبدالفتاح على إعادة ضربة جزاء علي معلول فى مباراة القمة .. فيديو -
وزيرة الهجرة تشارك في حفل تخرج طلاب الجامعة البريطانية -
استشاري طب نفسي يكشف عن أفضل عمر لزواج الرجل -
جهاز 6 أكتوبر يسلم عقود تمليك للمتضررين من عمارات أمانكو -
«ضي» تنظم أمسية حول «حصاد البلشي» -
انطلاق المؤتمر الـ24 لاتحاد الأثريين العرب بالقاهرة -
كهربا يسخر من خماسية الأهلي في الزمالك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

خادم الحرمين في قمة العشرين: المملكة مستمرة في دورها القيادي لحل أزمات العالم

Print
خادم الحرمين في قمة العشرين: المملكة مستمرة في دورها القيادي لحل أزمات العالم خادم الحرمين في قمة العشرين: المملكة مستمرة في دورها القيادي لحل أزمات العالم
قال: دول مجموعة العشرين اتخذت إجراءات غير مسبوقة للتعامل مع جائحة كورونا

خادم الحرمين في قمة العشرين: المملكة مستمرة في دورها القيادي لحل أزمات العالم

‬بدأت اليوم أعمال قمة قادة مجموعة العشرين في مدينة روما بالجمهورية الإيطالية.

ورأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- وفد المملكة في أعمال القمة عبر الاتصال المرئي.

وقد ألقى خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- في الجلسة الأولى بعنوان "الاقتصاد العالمي والصحة" كلمة فيما يلي نصها:

أصحاب الجلالة والفحامة والدولة والسمو، الحضور الكرام

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

نشكركم دولة الرئيس على جهودكم لإنجاح أعمال مجموعة العشرين لهذا العام، منوهين بما تَضَمّنه برنامج رئاستكم من موضوعات حيوية.

لقد تطلبت ظروف الجائحة أن تنهض مجموعة العشرين بدورها المحوري لمواجهتها، وبالفعل بادرت دولنا باتخاذ إجراءات غير مسبوقة للتعامل معها.

وفي هذا الشأن، قادت المملكة العام الماضي، بتعاونكم، جهود الاستجابة الدولية لهذه الجائحة، وآثارها الصحية والاقتصادية والاجتماعية.

الآن وبعد أكثر من عشرين شهرًا، لا يزال الاقتصاد العالمي يعاني من تبعاتها. فبالرغم من رحلة التعافي التي بدأت في بعض الاقتصادات؛ إلا أن الدول ذات الدخل المنخفض تواجه صعوبة الحصول على اللقاحات وتوزيعها.

ومن هنا تبرز أهمية دور مجموعة العشرين في تعزيز التعاون والمساعدة على حصولها على اللقاحات.

وفيما يتعلق بتعامل المملكة مع الجائحة؛ فإن السياسات التي اتخذناها منذ بداية الأزمة؛ أسهمت في تخفيف آثارها الصحية والاقتصادية والاجتماعية وساعدت على سرعة التعافي.

الحضور الكرام

تشارك المملكة دول العالم قلقها حيال تحديات التغير المناخي، وآثاره الاقتصادية والاجتماعية. وستواصل المملكة دورها الرائد بتزويد العالم بالطاقة النظيفة، من خلال دعم المزيد من الابتكار والتطوير، وندعو إلى حلول أكثر استدامة وشمولية، تأخذ بالاعتبار الظروف المختلفة لدولنا.

كما أن المملكة مستمرة في دورها القيادي في التعافي الاقتصادي والصحي من الأزمات العالمية، وفي إيجاد التوازن لتحقيق أمن واستقرار أسواق الطاقة.

أخيرًا، نتطلع للمزيد من التعاون متعدد الأطراف لتحقيق الرخاء والازدهار في دولنا، وفي العالم أجمع.

وأشكركم لاستماعكم.

ويضم وفد المملكة المشارك صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ووزير الاقتصاد والتخطيط، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأستاذ تميم بن عبدالعزيز السالم.

كما يضم وفد المملكة حضوريًّا في روما: صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير المالية، ووزير الصحة ومحافظ البنك المركزي السعودي، والشربا السعودي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
استدعاء ثلاثي الاتفاق لتمثيل منتخبات السويد وتونس والمغرب

استدعاء ثلاثي الاتفاق لتمثيل منتخبات السويد وتونس والمغرب

"الرياضة" تستعرض تحديثات بروتوكولات القطاع والفئات المسموح لها بالدخول لمنشآتها.. غدًا

"الرياضة" تستعرض تحديثات بروتوكولات القطاع والفئات المسموح لها بالدخول لمنشآتها.. غدًا

غرامة صيده 80 ألفًا.. "ضبع" وسط الشارع العام بالمجاردة

غرامة صيده 80 ألفًا.. "ضبع" وسط الشارع العام بالمجاردة

"أدبي حائل" ينظم ندوة بعنوان "محجّة.. آفاق وطموحات" في موقع الجبل الأثري

"أدبي حائل" ينظم ندوة بعنوان "محجّة.. آفاق وطموحات" في موقع الجبل الأثري