تكريم مارادونا تحت شعار «1000 مباراة من أجل رقم 10»

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شهدت الجولة 19 من الدوري الأرجنتيني الممتاز، تخليدا استثنائيا لذكرى الأسطورة دييجو مارادونا، الذي يوافق اليوم السبت عيد ميلاده الـ61، وستحل الذكرى الأولى لوفاته في 25 نوفمبر المقبل.

وقرر الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم ورابطة الدوري والحكومة، تكريم مارادونا في كل مباراة بجميع درجات الدوري.

وجاء التكريم، الذي بدأ في مباراتين بالدوري الممتاز، أمس الجمعة تحت شعار «1000 مباراة من أجل رقم 10».

ودخل جميع اللاعبين الملعب مرتدين قمصانا عليها صورة مارادونا، مع توقف اللعب في الدقيقة العاشرة من الشوط الأول بكل لقاء للتصفيق، بينما جرى تشغيل أغنية «La Mano de Dios» للمغني رودريجو، مع صورة للأسطورة الأرجنتيني على الشاشات العملاقة، وعبارة «دييجو أرماندو مارادونا-1960».

وفي المباراة الأولى بالجولة، قفز لانوس لوصافة الدوري الأرجنتيني الممتاز مؤقتا، بعد تغلبه على مضيفه أرخنتينوس جونيورز بهدف دون رد.

وأحرز هدف المباراة التي أقيمت بملعب «دييجو مارادونا» لاوتارو أكوستا في الدقيقة 34.

وارتفع رصيد لانوس إلى 34 نقطة في الوصافة بفارق 8 نقاط عن ريفر بليت المتصدر، ولكن مؤقتا في انتظار باقي نتائج الجولة، فيما تجمد رصيد أرخنتينوس عند 24 نقطة في المركز الـ14.

وفي المواجهة الثانية، مُني راسينج بهزيمته الثانية على التوالي وسقط أمام ضيفه ديفينسا إي خوستيسيا 1-2، ليتجمد رصيده عند 23 نقطة في المرتبة الـ15، بينما رفع الضيوف رصيدهم إلى 31 نقطة في المرتبة الخامسة.

وسجل هدفي ديفينسا كل من والتر بو (47) وفرانكو باريديس (51)، بينما أحرز إنزو كوبيتي هدف راسينج الوحيد من ضربة جزاء (74).