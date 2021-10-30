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الأهلي يتحدى المقاولون العرب في بطولة الجمهورية للناشئين

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الأهلي يتحدى المقاولون العرب في بطولة الجمهورية للناشئين الأهلي يتحدى المقاولون العرب في بطولة الجمهورية للناشئين

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يحل فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٥ ضيفًا على فريق المقاولون العرب، في المباراة التي تقام اليوم السبت، على ملعب المقاولون بالجبل الأخضر، ضمن الجولة الرابعة من بطولة الجمهورية.

ويدخل الأهلي مباراة اليوم وهو يسعى بقوة لتعديل أوضاعه في جدول الترتيب، بعد التعادل في آخر لقاءين أمام غزل المحلة وإنبي، ليحتل بذلك المركز السابع، بفارق ٤ نقاط فقط عن الصدارة.

وخلال أول ٣ مباريات جمع «أهلي ٢٠٠٥» في رصيده ٥ نقاط، بعدما فاز في مباراة وتعادل في مباراتين، حيث نجح الفريق في الفوز على الشرقية للدخان بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في لقاء الجولة الأولى من الموسم، قبل أن يتعادل مع غزل المحلة بدون أهداف، ومع إنبي بهدف لمثله، مسجلًا ٤ أهداف مقابل ٣ أهداف في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2005 كل من شريف عبدالفضيل مديراً فنياً، وإسحق أول مدرباً مساعداً وبهاء جمال مدرباً لحراس المرمى وعبدالله سمير مخطط أحمال وعلاء مأمون طبيب الفريق وعماد عبدالهادي إداري الفريق وعبدالحميد حسين إخصائي التدليك.

المصرى اليوم

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