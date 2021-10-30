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كشف الدكتور أحمد مغاوري، رئيس الجناح المصري بمعرض «إكسبو 2020 دبي»، عن القيمة المضافة التي تقدمها مشاركة مصر في المعرض.

قال «مغاوري» خلال تصريحات تلفزيونية، لفضائية «الأولى»، السبت، إن المنفعة من مثل هذه الفعاليات تكون منفعة نوعية، حيث إننا لدينا الكثير من الفعاليات التي تخاطب المستثمرين، وهي تعد منفعة كمية، وقد يكون هناك فرص للاستثمار بناءً على عملنا مع العديد من الجهات المصرية المختلفة وعلى رأسها الهيئة المصرية لمنطقة قناة السويس.

وأشار إلى أنه على سبيل المثال شارك أكثر من 70 مستثمر في فعالية كبيرة جدًا، تبادلوا من خلالها الحديث مع رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، وبالتالي كونوا فكرة عن فرص الاستثمار في مصر، موضحًا أن تلك الأمور تعد منفعة قابلة للقياس الكمي.

أوضح: «أما أن تخاطب العالم من خلال إكسبو 2020 دبي أو إكسبو بشكل عام، فهذا يعد بمثابة إعادة رسم الصورة الذهنية لمصر بعد الأحداث التي مرت بها على مدار العشر سنوات الماضية، وهو ما يُطلق عليه في علم التسويق وضع الدولة في المكانة التي تستحقها وهذا هو المكسب النوعي غير القابل للقياس الكمي»، مضيفًا: «ناهيك عن الأعداد الغفيرة التي تزور الجناح المصري، والتي تمثل رقم مهم إذا امتدت للسياحة في مصر».