غداً.. سموحة يعسكر قبل مواجهة المصرى البورسعيدي فى الدورى

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يواصل الفريق الكروى الأول بنادى سموحه تدريباته على ملاعب النادى بسموحة تحت قيادة مديره الفنى أحمد سامى استعدادا لمواجهة المصرى في الأسبوع الثانى من بطولة الدورى العام والتى ستقام يوم الإثنين 1أكتوبر على ستاد برج العرب الأسكندرية.

وحرص الجهاز الفني سموحة على تصحيح الأخطاء التي وقع فيها لاعبوه خلال المباراة الافتتاحية بالدوري ضد الإتحاد السكندرى، والتي انتهت بالتعادل الإيجابى بأربعة أهداف لكل فريق ويستعد فريق «الموج الأرزق» لمواجهة نظيره المصرى المقبل على استاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، بحثا عن أول فوز في مشواره بالموسم الحالي.

وقرر الجهاز الفنى وضع الثلاثى عبدالكبير الوادى وخالد عبدالفتاح وشريف رضا لإختبار أخير قبل الدخول في مسعكر غداً لتحديد مدى امكانية مشاركتهم في اللقاء من عدمه، خاصة وانهم من اهم أوراق التي يعتمد عليها المدير الفنى منذ الموسم الماضى وبدأ أحمد سامى في التفكير في البدائل المتاحة حالياً لتعويض غياب الثلاثى المحتمل عن مواجهة المصرى.

وطالب سامى لاعبى سموحة بضرورة تنفيذ تعليمات الجهاز الفني داخل الملعب وإيجاد تقارب بين الخطوط الثلاثة داخل الملعب وضرورة الاحتفاظ بالكرة أطول وقت ممكن، وكذلك مطالبة لاعبي الخط الأمامي بالتواجد في المناطق الخالية لخلق فرص لزملائهم في الوصول إلى مرمى الفريق المنافس خلال المباراة.

كما حث الجهاز الفني اللاعبين على ضرورة نقل الكرة بشكل سريع والتحرك بدون كرة لخلق حالة من الارتباك في صفوف الفريق المنافس، وهو ما يساعدهم على فرض أسلوب لعبهم وتهديد مرمى الخصم مثلما كان يحدث في الموسم الماضى.

وحرص مدرب سموحة على توجيه عدة نصائح إلى لاعبيه خلال التدريبات الماضية قبل مواجهة المصرى وطالبهم بالحذر من انتفاضة المنافس خصوصا في الظروف الصعبة التي يمر بها المصرى فضلا عن وجود التونسى معين الشعبانى صاحب التاريخ الكبير على رأس القيادة الفنية للمصرى، مما يعصب من صعوبة اللقاء.