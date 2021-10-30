إصابة 3 أفراد أمن إثر انقلاب سيارة شرطة بالمنيا

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أصيب 3 أفراد امن بينهم أمين شرطة في حادث انقلاب سيارة شرطة في المنيا .

تلقى اللواء محمد عبدالتواب مدير أمن المنيا إخطارا من عمليات النجدة بانقلاب سيارة شرطة رقم 15/79 ب 11 شرطة، ربع نقل، أمام محطة كدواتي بمركز المنيا، نتيجة انفجار الإطار الخلفي الأيمن.

تسبب الحادث في إصابة كل من محمد عبدالمحسن عبدالعزيز، 43 سنة، أمين شرطة، مقيم بأبوقرقاص ومحمود خليفة حسين، 21 سنة، مجند، مقيم بقنا، وحسام محمد نجار، 20 سنة، مجند، مقيم بقنا.

تم نقل المصابين إلى مستشفى المنيا العام لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة.