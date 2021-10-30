أخبار عاجلة

المغرب يجدد تأكيد دعمه لسيادة الإمارات على الجزر الثلاث -
ملك المغرب: لا نتفاوض على مغربية الصحراء بل نتفاوض على وضع حل لهذا النزاع المفتعل -
جمارك نويبع تضبط محاولتي تهريب كمية من المنشطات الجنسية -
تعليق عصام عبدالفتاح على إعادة ضربة جزاء علي معلول فى مباراة القمة .. فيديو -
وزيرة الهجرة تشارك في حفل تخرج طلاب الجامعة البريطانية -
استشاري طب نفسي يكشف عن أفضل عمر لزواج الرجل -
جهاز 6 أكتوبر يسلم عقود تمليك للمتضررين من عمارات أمانكو -
«ضي» تنظم أمسية حول «حصاد البلشي» -
انطلاق المؤتمر الـ24 لاتحاد الأثريين العرب بالقاهرة -
كهربا يسخر من خماسية الأهلي في الزمالك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

تركيب 23 عامود كهرباء ورفع 90 طن مخلفات من مركز إهناسيا (صور)

Print
تركيب 23 عامود كهرباء ورفع 90 طن مخلفات من مركز إهناسيا (صور) تركيب 23 عامود كهرباء ورفع 90 طن مخلفات من مركز إهناسيا (صور)

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المحاسب نشأت معبدرئيس مركز ومدينة إهناسيا إن مجلس قروي ننا استلم عدد 23 عامودا كهربائيا تمهيدا للبدء في عملية إحلال وتجديد للأعمدة المتهالكة بدائرة القرية، وذلك بالتنسيق مع هندسة كهرباء المركز، يأتي هذا في إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة وتوفير حياة كريمة للمواطنين بالمناطق الريفية.

كما تم تكثيف العمل بمنظومة النظافة وإنجاز كافة أعمال التجميل ورفع مخلفات الشوارع بالمدينة والقرى، حيث بلغ إجمالي ما تم رفعه من القمامة والأتربة ونوانج تطهير الترع بدائرة المركز أكثر من 90 طنا، فضلاً عن تمهيد الطرق الترابية ومداخل القرى، وصيانة وإصلاح أعطال الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي بدائرة المركز.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
المغرب يجدد تأكيد دعمه لسيادة الإمارات على الجزر الثلاث

المغرب يجدد تأكيد دعمه لسيادة الإمارات على الجزر الثلاث

ملك المغرب: لا نتفاوض على مغربية الصحراء بل نتفاوض على وضع حل لهذا النزاع المفتعل

ملك المغرب: لا نتفاوض على مغربية الصحراء بل نتفاوض على وضع حل لهذا النزاع المفتعل

جمارك نويبع تضبط محاولتي تهريب كمية من المنشطات الجنسية

جمارك نويبع تضبط محاولتي تهريب كمية من المنشطات الجنسية

تعليق عصام عبدالفتاح على إعادة ضربة جزاء علي معلول فى مباراة القمة .. فيديو

تعليق عصام عبدالفتاح على إعادة ضربة جزاء علي معلول فى مباراة القمة .. فيديو