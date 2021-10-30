تركيب 23 عامود كهرباء ورفع 90 طن مخلفات من مركز إهناسيا (صور)

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قال المحاسب نشأت معبدرئيس مركز ومدينة إهناسيا إن مجلس قروي ننا استلم عدد 23 عامودا كهربائيا تمهيدا للبدء في عملية إحلال وتجديد للأعمدة المتهالكة بدائرة القرية، وذلك بالتنسيق مع هندسة كهرباء المركز، يأتي هذا في إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة وتوفير حياة كريمة للمواطنين بالمناطق الريفية.

كما تم تكثيف العمل بمنظومة النظافة وإنجاز كافة أعمال التجميل ورفع مخلفات الشوارع بالمدينة والقرى، حيث بلغ إجمالي ما تم رفعه من القمامة والأتربة ونوانج تطهير الترع بدائرة المركز أكثر من 90 طنا، فضلاً عن تمهيد الطرق الترابية ومداخل القرى، وصيانة وإصلاح أعطال الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي بدائرة المركز.