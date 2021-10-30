خبير جيولوجيا يحذر من كورونا الشمس قد تصيب الأرض اليوم أو غدا.. تعرف علي آثارها

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عباس شراقي أستاذ جيولوجيا بكلية الدراسات الإفريقية العليا بجامعة القاهرة، إن ناسا رصدت انفجارت شمسيا قويا بدرجة X وهى أشد خمس درجات (A،B،C,M,X) مساء الخميس 28 أكتوبر س 5:35 م بتوقيت القاهرة وتقدر وصول اشعاعها إلى الأرض اليوم السبت ويمكن أن تمتد إلى غدا الأحد طبقا للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي NOAA وNASA، تسمى هذه الظاهرة «انبعاث الكتل التاجية (CME) Coronal Mass Ejection».

واضاف شراقي: للشمس دورات مدة كل منها 11 سنة فيها تتبادل الموجات الكهرومغناطيسية من الشمال للجنوب، وفى كل دورة يحدث نشاط شمسى قد يبعث بأشعة أكثر تسبب ارتفاع في درجات الحرارة، وقد بدأت الشمس دورتها الحالية 2018، ويبدو أنها دورة نشطة.

وتابع: يتميز السطح الشمسى بالنشاط والانفجارات نتيجة تشابك المجالات المغناطيسية بالقرب من البقع الشمسية التي تبدو سوداء لأنها أقل حرارة نسبياً (أكثر من 3500 ºم)، ينتج عنها طاقة مفاجئة هائلة تسمى التوهج الشمسى تعادل شدتها 2.5 مليون قنبلة نووية أو مليار قنبلة هيدروجينية، وقد تصل المقذوفات من الشمس مايعادل حجم الأرض.

وأشار شراقي إلى أن الشمس عبارة عن مفاعل نووى ضخم يصدر إشعاعاته تجاه الأرض التي يحميها الغلاف الجوى وتنجذب تلك الاشعاعات تجاه القطبين لحماية الحياة على سطح الأرض.

وأوضح أنه في حالة التوهج الشمسى الشديد يخرج الإشعاع إلى الفضاء يتجه جزء منه نحو الأرض بسرعة 1260 كم/ث، أي يصل إلى سطح الأرض بعد 33 ساعة (السبت) في رحلة طولها 150 مليون كم هي المسافة بين الشمس والأرض، وأول ما تلتقى بالمناطق التي بها مدارات مئات الأقمار الصناعية.

وأكد شراقي: لا نعلم بالتحديد ما يمكن أن يحدث من هذه الانفجارات الشمسية، حجم الضرر يزداد اذا كانت الأرض في طريق الاشعاعات الشمسية مباشرة، وقد حدث بشدة عام 1859، من أهم تأثيرات التوهج الشمسى الشديد (ونتمنى ألا يحدث منها شئ) هي التشويش على الأجهزة الالكترونية، سقوط بعض الأقمار الصناعية، وتعطل الاتصالات اللاسلكية على الأرض، وأجهزة الملاحة في الطائرات والسفن، أجهزة محطات توليد الكهرباء، أجهزة الكومبيوتر وservers وبالتالى الانترنت، بعض الأجهزة الطبية. أما بالنسبة للانسان فقد يسبب عدد من الآثار الجانبية السلبية الأخرى المتعلقة بالمزاج والقلق والنشاط الهرموني وغيره. في ظل ذلك قد يكون هناك منافع من هذا النشاط الشمسى.

وحذر شراقي: يجب ان نحتاط خاصة الطائرات والبنوك ومحطات الكهرباء وهذا دور الجهات العلمية المختصة أن تمدنا بالبيانات في وقتها.