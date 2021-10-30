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يحتضن ملعب الجيش المصري ببرج العرب بمدينة الإسكندرية، مباراة الزمالك وطلائع الجيش المقرر لها غدًا الأحد، بمنافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ونستعرض من خلال التقرير التالي 10 أرقام تلخص تاريخ مواجهات الزمالك وطلائع الجيش:

الزمالك واجه الزمالك في 35 مباراة بواقع 32 بالدوري و3 بالكأس.

الفوز كان حليف الزمالك في 20 مناسبة مقابل 8 للجيش.

7 تعادلات حسمت نتيجة مواجهات الفريقين بواقع 6 «إيجابي» وتعادل سلبي وحيد.

68 هدفًا سجلهم الزمالك في مرمى الجيش مقابل 38 هدفًا في الشباك البيضاء.

حسن موسى لاعب طلائع الجيش السابق هو أول من سجل في تاريخ مواجهات الفريقين في لقاء موسم 2004-2005.

المباراة الأولى حسمها الزمالك بنتيجة 3/1 والأخيرة فاز بها أيضاً بهدفين مقابل هدف.

عبدالحليم على وأحمد سمير هما هدافي مواجهات الزمالك والطلائع برصيد 5 أهداف لكل منهما.

أكبر فوز في تاريخ مواجهات الفريقين كان من نصيب الزمالك بنتيجة 6/1 في الدوري موسم 2014-2015.

3 «هاتريك» شهدتهم مباريات الزمالك وطلائع الجيش، أولهم لعبدالحليم على في باكورة مواجهات الطرفين، وأتبعه مؤمن زكريا في لقاء موسم 2014-2015، وأخيراً محمود علاء صاحب ثلاثية الزمالك في مباراة الدور الأول لموسم 2018- 2019.

الغاني بابا أركو هو أول لاعب أجنبي يسجل في مواجهات الزمالك وطلائع الجيش، فسجل للطلائع في لقاء الدور الأول للدوري 2005-2006 الذي حسمه التعادل 1-1.