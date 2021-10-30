أخبار عاجلة

المغرب يجدد تأكيد دعمه لسيادة الإمارات على الجزر الثلاث -
ملك المغرب: لا نتفاوض على مغربية الصحراء بل نتفاوض على وضع حل لهذا النزاع المفتعل -
جمارك نويبع تضبط محاولتي تهريب كمية من المنشطات الجنسية -
تعليق عصام عبدالفتاح على إعادة ضربة جزاء علي معلول فى مباراة القمة .. فيديو -
وزيرة الهجرة تشارك في حفل تخرج طلاب الجامعة البريطانية -
استشاري طب نفسي يكشف عن أفضل عمر لزواج الرجل -
جهاز 6 أكتوبر يسلم عقود تمليك للمتضررين من عمارات أمانكو -
«ضي» تنظم أمسية حول «حصاد البلشي» -
انطلاق المؤتمر الـ24 لاتحاد الأثريين العرب بالقاهرة -
كهربا يسخر من خماسية الأهلي في الزمالك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

10 حقائق رقمية تلخص تاريخ مواجهات وطلائع الجيش

Print
10 حقائق رقمية تلخص تاريخ مواجهات الزمالك وطلائع الجيش 10 حقائق رقمية تلخص تاريخ مواجهات وطلائع الجيش

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

يحتضن ملعب الجيش المصري ببرج العرب بمدينة الإسكندرية، مباراة وطلائع الجيش المقرر لها غدًا الأحد، بمنافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ونستعرض من خلال التقرير التالي 10 أرقام تلخص تاريخ مواجهات الزمالك وطلائع الجيش:

الزمالك واجه الزمالك في 35 مباراة بواقع 32 بالدوري و3 بالكأس.

الفوز كان حليف الزمالك في 20 مناسبة مقابل 8 للجيش.

7 تعادلات حسمت نتيجة مواجهات الفريقين بواقع 6 «إيجابي» وتعادل سلبي وحيد.

68 هدفًا سجلهم الزمالك في مرمى الجيش مقابل 38 هدفًا في الشباك البيضاء.

حسن موسى لاعب طلائع الجيش السابق هو أول من سجل في تاريخ مواجهات الفريقين في لقاء موسم 2004-2005.

المباراة الأولى حسمها الزمالك بنتيجة 3/1 والأخيرة فاز بها أيضاً بهدفين مقابل هدف.

عبدالحليم على وأحمد سمير هما هدافي مواجهات الزمالك والطلائع برصيد 5 أهداف لكل منهما.

أكبر فوز في تاريخ مواجهات الفريقين كان من نصيب الزمالك بنتيجة 6/1 في الدوري موسم 2014-2015.

3 «هاتريك» شهدتهم مباريات الزمالك وطلائع الجيش، أولهم لعبدالحليم على في باكورة مواجهات الطرفين، وأتبعه مؤمن زكريا في لقاء موسم 2014-2015، وأخيراً محمود علاء صاحب ثلاثية الزمالك في مباراة الدور الأول لموسم 2018- 2019.

الغاني بابا أركو هو أول لاعب أجنبي يسجل في مواجهات الزمالك وطلائع الجيش، فسجل للطلائع في لقاء الدور الأول للدوري 2005-2006 الذي حسمه التعادل 1-1.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
كهربا يسخر من خماسية الأهلي في الزمالك

كهربا يسخر من خماسية الأهلي في الزمالك

رضا عبدالعال: تغييرات موسيماني حرمت الأهلي من فوز كبير على الزمالك

رضا عبدالعال: تغييرات موسيماني حرمت الأهلي من فوز كبير على الزمالك

متحدث الزمالك عن إقالة كارتيرون: الخسارة واردة ولا نتعامل بالقطعة

متحدث الزمالك عن إقالة كارتيرون: الخسارة واردة ولا نتعامل بالقطعة

سمير كمونة: أنا الوحيد الذي تنبأ بفوز الأهلي بـ 6 أهداف أمام الزمالك.. فيديو

سمير كمونة: أنا الوحيد الذي تنبأ بفوز الأهلي بـ 6 أهداف أمام الزمالك.. فيديو