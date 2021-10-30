على خلفية أزمته مع الخليج.. قوى لبنانية تطالب جوروج قرداحي بالاستقالة

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على خلفية أزمة تصريحاته التي أثارت استياء المملكة العربية السعودية، طالبت قوى لبنانية وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي بالاستقالة من منصبه.

ووجهت كتلة رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري، اليوم السبت، طلبا عاجلا إلى قرداحي بالاستقالة الفورية.

كما دعت مجموعة من رؤساء الحكومات اللبنانية السابقين، وزير الإعلام إلى الاستقالة من منصبه.

وتضمنت مجموعة رؤساء الوزراء السابقين كل من فؤاد السنيورة وسعد الحريري وتمام سلام، وأصدروا بيانا قالوا فيه إن آراء قرداحي ضربة للعلاقات الأخوية والمصالح العربية المشتركة التي تربط لبنان بالدول العربية، وتحديدا مع دول مجلس التعاون الخليجي.

فيما أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون أن تصريحات قرداحي لا تمثل الدولة اللبنانية، في حين رفض قرداحي الاستقالة من منصبه أو الاعتذار.

كما دعا رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، وزير الإعلام في حكومته، إلى «تغليب المصلحة العامة، لتجاوز الأزمة الراهنة بين بلاده ودول الخليج .

وذكر تلفزيون «إل بي سي» اللبناني أن ميقاتي تشاور مع رئيس الجمهورية ميشال عون بشأن آخر المستجدات، وبناء على ذلك أجرى اتصالا بقرداحي حيث طلب منه «تقدير المصلحة الوطنية واتخاذ القرار المناسب لإصلاح علاقات لبنان العربية».

وأضاف التلفزيون أن ميقاتي طلب من وزير الخارجية اللبناني عبدالله بو حبيب، البقاء في بيروت وعدم السفر إلى اسكتلندا لحضور مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي، لمواكبة التطورات الأخيرة وتشكيل فريق لمعالجة الأزمة.

كما طالب عضو مجلس النواب اللبناني المستقيل، مروان حمادة، قرداحي، بالتقدم من استقالته من منصبه كوزير للإعلام، أو استقالة رئيس الوزراء اللبناني، بشكل فوري.

وأكد حمادة في تصريحات نقلتها الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان أن «الشعب اللبناني لا يرغب ولا يستطيع أن ينعزل عن محيطه العربي».

وأردف: «المطلوب فورا أن يستقيل جورج قرداحي أو يقال، أو يستقيل الرئيس نجيب ميقاتي».تعليق

من جانبه رفض قرداحي الاستقالة من منصبه أو الاعتذار، وقال: «لن أعتذر ولم أتهجم على أحد، وأنا ضد الحرب العبثية، ولا يجوز أن يكون هناك من يملي علينا ما يجب القيام به من بقاء وزير في الحكومة أو عدمه».

وكانت السعودية والبحرين والكويت قد أعلنت، استدعاء سفرائها في لبنان، بهدف التشاور، وطلبت في الوقت نفس مغادرة سفراء لبنان لأراضيهم خلال 48 ساعة، كما وقفت جميع الواردات اللبنانية.

واندلعت أزمة دبلوماسية بين دول الخليج ولبنان بسبب تصريحات لوزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، قال فيها إن جماعة «أنصار الله» التي يحاربها التحالف العربي بقيادة السعودية تدافع عن نفسها ضد «الاعتداءات»، واصفا الحرب في اليمن بالعبثية والتي يجب أن تتوقف.