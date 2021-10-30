3 رؤساء حكومات لبنانية سابقين يدعون جورج قرداحي للاستقالة

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دعا عددا من رؤساء حكومات لبنانية سابقة واليوم السبت، وزير الإعلام جورج قرداحي للاستقالة بعدما أثارت تصريحاته خلافا دبلوماسيا مع السعودية، وترتب عليها سحب واستدعاء سفراء.

و قال رؤساء الحكومة السابقين، فؤاد السنيورة وسعد الحريري وتمام سلام، إن «آراء قرداحي ضربة للعلاقات الأخوية والمصالح العربية المشتركة التي تربط لبنان بالدول العربية، وتحديدا مع دول مجلس التعاون الخليجي.

واستدعت أمس الجمعة سفيرها في لبنان للتشاور، وكذلك طلبت من سفير لبنان لدى المملكة المغادرة خلال 48 ساعة، وفقا لـ «روسيا اليوم».