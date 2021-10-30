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بريطانيا تعلن التبرع بلقاحات كورونا إلى الدول النامية

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بريطانيا تعلن التبرع بلقاحات كورونا إلى الدول النامية بريطانيا تعلن التبرع بلقاحات كورونا إلى الدول النامية

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أعلنت بريطانيا إرسال 20 مليون جرعة من لقاحات كورونا بحلول نهاية هذا العام إلى الدول النامية في خطوة سيبلغ رئيس وزراء بريطانيا بقية قادة العالم بأهميتها الشديدة لتسريع التعافي الاقتصادي.

ويجتمع اليوم قادة بلدان في مجموعة العشرين في روما، في قمة يأمل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن تحرز تقدما في التوصل إلى التزامات راسخة بخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري قبل محادثات المناخ في قمة الأمم المتحدة (كوب 26) التي تعقد بمدينة غلاسكو في اسكتلندا (بريطانيا).

وكانت قد تعهدت بريطانيا بمنح ما لا يقل عن 100 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، في إطار هدف المجموعة لتوفير مليار جرعة، وهي خطة قال منتقدوها إنها شديدة البطء.

وقالت بريطانيا في بيان إنها سلمت عشرة ملايين جرعة من لقاح «أسترازينيكا» إلى آلية «كوفاكس» التي تهدف للتوزيع العادل للقاحات، مضيفة أنها ستسلم عشرة ملايين جرعة أخرى في الأسابيع المقبلة، ليصل الإجمالي إلى 30.6 مليون في 2021، وفقا لرويترز.

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