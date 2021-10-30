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طلب إحاطة يحذر من مخاطر لعبة «السلايم» على الأطفال .. تسبب الوفاة

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طلب إحاطة يحذر من مخاطر لعبة «السلايم» على الأطفال .. تسبب الوفاة طلب إحاطة يحذر من مخاطر لعبة «السلايم» على الأطفال .. تسبب الوفاة

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حذرت النائبة روان لاشبن، عضو مجلس النواب، من مخاطر انتشار لعبة «السلايم» بشكل كبير بين أطفال المدارس، في ظل التحذيرات الطبية من كونها تحتوي على مواد سامة تؤثر على أعضاء الجسم، وتسبب الكثير من الأمراض مثل التسمم والفشل الكلوي والسرطان، وقد تؤدي في بعض الأحيان إلى الوفاة.

وقالت النائبة في طلب إحاطة موجه إلى وزيري التعليم والصحة- أن لعبة السلايم تتكون من مسحوق غسيل جيلى «السائل» والغراء وألوان صناعية، وهذه المواد تؤثر على الجلد، وتكون حبوب نتيجة الحساسية، وتشققات بالجلد، واستنشاق هذه المواد يتسبب في تهيج في الجهاز التنفسى، بالإضافة إلى أن رائحة «السلايم» نفاذة نتيجة تركيبته، وتؤدى إلى حدوث آلام بالعينين.

وأكدت «لاشين» أن الخطورة تكمن في أن الطفل يقوم باللعب بها ثم يضع يده في فمه فيؤدي إلى حدوث إسهال وقىء، نتيجة إصابته بالتسمم، وذلك بسبب استعمال مسحوق غسيل في صناعة «السلايم» والذى يحتوى على نسبة كبيرة من الكلور، وهي مادة سامة، وبالتالى فإنه في غاية الخطورة إذا وصل إلى فم الطفل بطريقة أو بأخرى.

وناشدت النائبة روان لاشين، الآباء عدم الاستجابة لرغبة الأبناء في شراء مثل هذه الألعاب عبر مواقع الانترنت وتوعية الأبناء بمخاطر مثل هذه الأشياء الضارة بصحتهم، حفاظًا على حياة أطفالنا.

المصرى اليوم

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