تعرف علي تفاصيل تخصيص 37 قطعة أرض بـ18 مدينة جديدة لإقامة مشروعات خدمة وعمرانية وتجارية وصناعية

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وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على تخصيص 37 قطعة أرض بـ18 مدينة جديدة، بأنشطة متنوعة (عمرانى متكامل وخدمى مختلط – مصانع – مدارس – طبى – خدمى صناعى – دار مسنين – تجارى إدارى – نادٍ اجتماعى – تجارى إدارى – غيرها).

وقال وزير الإسكان: فى مدينة القاهرة الجديدة، تم تخصيص 6 قطع أراضٍ، بنشاط طبى، وتجارى إدارى، ومحطة خدمة وتموين سيارات، وفى مدينة 6 أكتوبر، تم تخصيص قطعتى أرض، لإقامة دار مسنين، ونشاط خدمى صناعى، وفى مدينة العاشر من رمضان، تم تخصيص قطعتى أرض، لإقامة مصنع، ونشاط إداري، وفى مدينة الشيخ زايد، تم تخصيص قطعة أرض، لإقامة مدرسة، وفى مدينة بدر، تم تخصيص قطعتى أرض، بنشاط تجاري إداري، وفى مدينة السادات، تم تخصيص 6 قطع أراضٍ، لإقامة مصانع، ونشاط تجارى، وفى مدينة دمياط الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض، بنشاط تجارى، وفى مدينة الشروق، تم تخصيص قطعة أرض، بنشاط طبى، وفى مدينة برج العرب الجديدة، تم تخصيص قطعتى أرض، لإقامة مصنعين.

وأضاف الوزير: فى مدينة بنى سويف الجديدة، تم تخصيص قطعتى أرض، لإقامة مصنع، ومدرسة، وفى مدينة المنيا الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض، لإقامة نادٍ إجتماعي، وفى العاصمة الإدارية الجديدة، تم تخصيص 3 قطع أراضٍ، لإقامة مدرسة، ومحطة تموين سيارات، ونشاط طبى، وفى مدينة العلمين الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض، لإقامة محطة خدمة وتموين سيارات، وفى مدينة العبور الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض، بنشاط تجارى إدارى سكنى، وفى مدينة أكتوبر الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض، لإقامة مجمع صناعى، وفى مدينة قنا الجديدة، تم تخصيص 3 قطع أراضٍ، لإقامة مشروع عمراني متكامل، ومدرسة، ونشاط تجارى، وفى مدينة أسيوط الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض، لإقامة مشروع عمراني متكامل وخدمى مُختلط، وفى مدينة أخميم الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض، لإقامة مدرسة.