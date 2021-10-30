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رئيس الإنجيلية ينعى الشيخ كامل خله عضو المجلس الإنجيلي العام

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رئيس الإنجيلية ينعى الشيخ كامل خله عضو المجلس الإنجيلي العام رئيس الإنجيلية ينعى الشيخ كامل خله عضو المجلس الإنجيلي العام

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ودعت رئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر، الشيخ كامل خله، عضو المجلس الملي الإنجيلي العام، وشيخ الكنيسة الرسولية يالشرابية، الذي رحل عن عالمنا اليوم تاركًا تاريخًا طويلًا من الخدمة والعطاء الحقيقيين.

ونعى الدكتور القس أندريه زكي، رئيسُ الطائفةِ الإنجيليةِ بمصرَ، الشيخ كامل خله، الصديق المخلص، مؤكدًا أن الطائفة الإنجيليةَ في مِصر فقدتْ خادمًا تقيًّا، خدم الكنيسة العامة والمحلية بكل محبة وإخلاص، وكان مثالًا صالحًا ونموذجًا حقيقيًّا لكل جيله.

وقال، نصلي من أجل تعزية جميع أفراد الأسرة وشعب الكنيسة، وأعضاء المجلس الإنجيلي العام، والمجمع العام للكنائس الرسولية ولجميع محبيه في كل مكان.

وأعلنت الطائفة أن جنازة الشيخ كامل خله بالكنيسة الإنجيليّة بقصر الدوبارة، ستشيع اليوم السبت في تمامِ الثالثة عصرًا.

المصرى اليوم

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