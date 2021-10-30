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رفع 112 طن قمامة في مركز ومدينة الفشن

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رفع 112 طن قمامة في مركز ومدينة الفشن رفع 112 طن قمامة في مركز ومدينة الفشن

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كلف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف رؤساء المدن والمراكز باستمرار المتابعات الميدانية لكافة القطاعات والإدارات الخدمية، وتكثيف حملات النظافة اليومية في شوارع المدن الرئيسية والفرعية، ورفع المخلفات والقمامة من القرى والميادين والمناطق السكنية ومتابعة تنفيذ القرارات الوزارية فيما يخص مواعيد فتح وغلق المحال التجارية وفيروس كورونا وإجراءاته الوقائية.

حيث قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن برئاسة حمادة راضي بمتابعة سوق الفشن الأسبوعي ورفع إشغالات الطريق العام التي تعوق حركة السير، وتطبيق الإجراءات الاحترازية، كما تمت إزالة الإشغالات بشارع سعد زغلول والتي تنوعت بين بروز محلات وتاندات ومقاعد وطاولات بلاستيكية وحوامل حديدية، حيث تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ما تم ضبطه من مخالفات.

بينما واصلت الوحدة جهودها في ملف النظافة والتجميل حيث تم رفع أكثر من 112 طنا من القمامة والمخلفات بشوارع المدينة والقرى التابعة والأحياء والمناطق السكنية ومحيط المدارس والمصالح الحكومية ودور العبادة، فضلا عن تفريغ الحاويات والجمع من المنازل وتمهيد الطرق والشوارع بالقرى، ومتابعة تجميل طريق القاهرة/ أسيوط الزراعي أمام مدخل قرية أبسوج، كما قامت الوحدة المحلية لقرية تلت بتحرير 23 محضرا لمخالفات بيئية وإشغال طريق بقرية صفط الخرسا وعزبة تلت.

كما تابع حمادة راضي رئيس المدينة قيام مجلس قروي الفنت بوقف حالة بناء مخالف لشروط التراخيص خارج الحيز العمراني بقرية الحيبة على واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة، في حين تم تنفيذ حملات مسائية متفرقة بكافة المجالس القروية لمتابعة الالتزام بمواعيد غلق المنشآت التجارية في المواعيد المحددة.

المصرى اليوم

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