«أطباء الأسنان»: إعداد نموذج صيغة عقد العمل للأعضاء حماية لحقوقهم

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أعلنت نقابة أطباء الأسنان عن إعدادها نموذج لصيغة عقد عمل عضو النقابة كطبيب أسنان، أو كمدير فني بمنشأة طبية، وذلك في إطار مسؤولية النقابة تجاه تنظيم العمل، وحماية حقوق العاملين بالمهنة.

وأوضحت النقابة أنه يشترط في بنود العقد الأول أن يكون العقد محدد المدة، ويتبع الاتفاق المادي على نظام الراتب فقط، أو نظام النسبة فقط، أو نظام الراتب والنسبة، علما بأن الحد الأدنى للنسبة من الحالات الخاصة ٣٠٪، و٢٥٪ من حالات التعاقد، وكذلك الحد الأدنى للأجر نظير ساعة العمل هو ٤٠ جنيها مصريا عن كل ساعة عمل، بحد أقصى ٤٢ ساعة عمل أسبوعيا، والحد الأدنى للراتب ١٥٠٠ جنيه شهرياً.

وأضافت النقابة في بيان نشرته صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك»: «ويتضمن العقد الذي أعدته النقابة أن يلتزم الطرف المالك للمنشأة بكافة التجهيزات الطبية اللازمة، والمصروفات الدعائية، لضمان تيسير العمل للطرف الثاني دون تحميله أي تكاليف متعلقة بهذا الشأن، كما يلتزم الطبيب بعدم التواصل مع أي حالة مرضية يشرف على علاجها إلا من خلال المنشأة أو المركز، وفيما يختص بالغرض العلاجي، وعدم تحصيل أي أتعاب أو مبالغ مادية بشكل خاص، وفي حالة ثبوت ذلك يلتزم برد كافة المبالغ ويتم فسخ التعاقد معه فوراً، يستثنى من ذلك الحالات التي يفوض فيها الطرف الأول التعامل معها إلى الطرف الثاني».

وتابع البيان: «في حال إثبات عدم التزام الطبيب عن المواعيد المتفق عليها مع الإدارة بغير عذر قهري، الذي يؤدي إلى تعطيل علاج الحالات، وترتب على ذلك إنصراف الحالة واسترداد المبالغ المدفوعة، يتم خصم حصة الطبيب المتفق عليها لعالج الحالة ويحق للطرف الأول التحقيق مع الطرف الثاني، وفي حالة إثبات التقاعس يتم توقيع الجزاء المناسب بحد أقصى النسبة المقررة للطرف الثاني من عالج الحالة».

واستكمل: «أما عن أبرز بنود عقد العمل كمدير فني لمنشأة طبية فهي ألا يقل الراتب عن ثلاثة آلاف كحد أدنى لوظيفة مدير فني بمنشأة طبية، ويلتزم الطرف المالك بإعطاء الطبيب شهادة في نهاية عقده، تتضمن تاريخ بدء التعاقد وتاريخ انتهاء التعيين، ونوع العمل الذي كان يقوم به وذلك في مدة أسبوع من تاريخ طلب الطرف الثاني لذلك، ويلتزم الطرف الأول بإخطار النقابة بالعقد في مدة لا تزيد عن أسبوعين من تاريخ التعاقد، ويمكن لمن يهمه الأمر الحصول على نسخة من العقود عن طريق الطلب المباشر من النقابة بمقرها».