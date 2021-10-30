ليلى أحمد زاهر تحصل على الإقامة الذهبية في الإمارات

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كشفت الفنانة ليلى أحمد زاهر، ابنة الفنان أحمد زهر حصولها على الإقامة الذهبية في دولة الإمارات العربية المتحدة، عبر حسابها الرسمي بموقع انستجرام.

ووجهت «زاهر» الشكر للحكومة الإماراتية، من خلال منشور لها، السبت، قائلة: «جزيل الشكر لحكومة أبوظبي وقيادتها على منحي الإقامة الذهبية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وكل التقدير والامتنان لجميع المؤسسات الحكومية وفريق العمل القائم».

أضافت: «أتمنى للجميع النجاح الدائم والمزيد من التقدم والإبداع، كل شكري واحترامي لدولة الإمارات الشقيقة قيادة وشعباً».