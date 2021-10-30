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ضبط عاطل تاجر في العملات المقلدة بأسيوط

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ضبط عاطل تاجر في العملات المقلدة بأسيوط ضبط عاطل تاجر في العملات المقلدة بأسيوط

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تمكن ضباط إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة من ضبط عامل من مركز شرطة ساحل سليم بمحافظة أسيوط لقيامه بالترويج لبيع العملات الوطنية المقلدة من خلال إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» بنطاق محافظة أسيوط والمحافظات المجاورة بهدف تحقيق الاستفادة المادية متخذاً من مسكنه المشار إليه وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى المشار إليه.

وبفحص هاتفه المحمول تبين أنه مُحمل بالعديد من التطبيقات والمحادثات والملفات «صور- مقاطع - مقاطع صوتية» تؤكد نشاطه الإجرامى، وبمواجهة المتهم اعترف.

المصرى اليوم

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