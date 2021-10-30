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أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، دعمه الكامل لتعزيز علاقات التعاون مع مصر، لما لمصر من مكانة تاريخية في قلوب الإماراتيين، معربًا عن سعادته باستقبال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء والوفد المرافق.

وطلب نقل تحياته الصادقة للرئيس عبدالفتاح السيسي قائلاً: «أبلغوا الرئيس السيسي أننا كلنا نحبه».

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، خلال زيارته معرض إكسبو 2020 دبي، وحضر المقابلة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وسفير مصر في أبوظبي.

كما أبدى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إعجابه بقيام مصر ببناء أكثر من 20 مدينة جديدة ذكية في توقيت متزامن.

وأوضح رئيس الوزراء مدبولي أن هذا يمثل تحدياً كبيراً وطفرة عمرانية غير مسبوقة، تطلبت الكثير من الجهد من الجميع.

وأضاف مدبولي أن هناك إلى جانب ذلك المشروع الأبرز والأكبر حالياً، مشروع حياة كريمة، الذي أطلقه الرئيس السيسي لتحسين جودة الحياة لأكثر من نصف سكان مصر الذين يقطنون الريف، وأثنى الشيخ محمد بن راشد على المشروع .

من جانبه نقل رئيس الوزراء خلال اللقاء تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لقيادة وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وتهنئته بمناسبة الذكرى الخمسين لتأسيس الاتحاد، متمنياً للشعب الإماراتي الشقيق دوام الرخاء.

وأشاد رئيس مجلس الوزراء بالنهضة التي تحققها دولة الإمارات، مؤكداً أن ما شاهده اليوم في معرض الاكسبو الدولي يعد فخراً للعرب جميعاً.

وأثنى رئيس الوزراء على تركيز جناح الإمارات على فكرة تاريخ إنشاء الدولة، ومراحل تطورها، وليس فقط إبراز نجاحات الحاضر، لأن الواقع المعاصر وما به من تقدم، ظاهر للجميع.

وفي ختام المقابلة، أهدى بن راشد لمدبولي نسخة من كتابه «قصتى»، الذي يروى 50 قصة للشيخ محمد بن راشد على مدار خمسين عاماً.