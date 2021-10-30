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سوريا تتصدى لصواريخ إسرائيلية انطلقت من الجولان المحتل

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سوريا تتصدى لصواريخ إسرائيلية انطلقت من الجولان المحتل سوريا تتصدى لصواريخ إسرائيلية انطلقت من الجولان المحتل

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أعلنت الدفاعات الجوية السورية، اليوم السبت، تصديها لأهداف معادية بأجواء ريف دمشق الغربي، وفقا لوكالة «سبوتنيك»، الذي أكدت أن الهجوم استهداف مطار الطيران الشراعي في منطقة الديماس غرب العاصمة السورية دمشق.

وأكد مصدر أمني أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لصواريخ اسرائيلية أطلقت من فوق الجولان المحتل وحاولت استهدف بعض المواقع العسكرية بمحيط العاصمة دمشق.

وأشار المصدر إلى أن صواريخ الدفاعات الجوية السورية اعترضت معظم الصواريخ قبل وصولها إلى هدفها، ودمرتها، موضحا أن الفرق الفنية تعكف حاليا على تقييم الأضرار الناجمة عن هذا العدوان.

وسمع سكان العاصمة دمشق قرب ظهر اليوم، أصوات انفجارات تبين أنها ناجمة عن إطلاق منظومات الدفاع الجوي في محيط العاصمة دمشق، موجة من الصواريخ لاعتراض أهداف معادية فوق أجواء ريف دمشق الجنوبي الغربي.

المصرى اليوم

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