أخبار عاجلة

رئيس جامعة نجران: 7 أعوام حقبة استثنائية من الإنجازات -
آبار حِمى في قائمة اليونسكو -
الشباب: ذكرى البيعة تعزز الولاء -
نجران براون يغزو 28 دولة -
النادي الأدبي يوثق تاريخ نجران -
مشاريع بلدية لتجميل عروس الربع الخالي -
29 مشروعا بلديا لتنمية خباش -
أمين نجران: خادم الحرمين عزز المكانة العالمية للمملكة -
%131 ارتفاع خريجي التدريب التقني والمهني بالمنطقة -
ما بعد أعمال الشغب في الكابيتول -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

إطلاق فعاليات الحملة القومية «لسه نواره» بقرى حياة كريمة بمركز الحسينية

Print
إطلاق فعاليات الحملة القومية «لسه نواره» بقرى حياة كريمة بمركز الحسينية إطلاق فعاليات الحملة القومية «لسه نواره» بقرى حياة كريمة بمركز الحسينية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن أيمن العطار مدير الوحدة العامة لحماية الطفل بالشرقية، إطلاق فعاليات الحملة القومية لمناهضة زواج الأطفال ،والمُقامة تحت شعار «لسه نواره» بقرى حياة كريمة بمركز الحسينية، وذلك تنفيذاً لتعليمات الأمانة العامة للمجلس القومي للطفولة والأمومة بإنطلاق فعاليات الحملة خلال الفترة من 27 اكتوبر إلى 31 أكتوبر.

أوضح مدير الوحدة العامة لحماية الطفل، أنه تم عقد الإجتماع التنفيذي الأول بمشاركة ممثلي «المجلس القومي للطفولة والأمومة، وفرع المجلس القومي للطفولة والأمومة بمديرية الصحة»، وأعضاء الوحدة العامة لحماية الطفل ،وعدد من أعضاء الوحدات الفرعية لحماية الطفل بالمراكز، حيث تم وضع خطه لتنفيذ أنشطة البرنامج في قرى حياة كريمه بالمحافظة، والتي تتضمن طرق الأبواب لتوعية المواطنين بمخاطر الزواج المبكر الصحية والنفسية، والبُعد الإجتماعي والآثار والمشكلات المترتبة عليه، وتوضيح رأي الدين بهذا الشأن والتأكيد على عدم الإضرار بالفتاة وفقاً للمباديء الشرعية.

وأضاف أنه تم تنفيذ عدد من الندوات بمدارس قرية جزيرة سعود بمركز الحسينية وهي إحدى قرى حياه كريمة، بحضور الوحدة العامة لحمايه الطفل، ووحدة حماية الطفل الفرعية بالحسينية، وممثلي المجلس القومي للطفولة والأمومة ،وممثلي فرع المجلس القومي للطفوله والأمومة بمديرية الصحة بالشرقية، والرائدات الريفيات، وبمشاركة المجتمع المدنى، وتمت التوعية والتثقيف بمعنى الزواج المبكر وأضراره من جميع الجوانب، كالجانب الصحي والنفسي والإجتماعي والديني، حيث لاقت الندوات ترحيب واسع من الطلبة والطالبات والمدرسين والمواطنين وجميع الحضور، وتميزت بالتفاعل المتميز والمثمر وتضمنت أسئله للطلبة ومسابقات وجوائز، وجارى إستكمال خطة الحمله حتى 31اكتوبر لتنفيذ بقية أنشطتها من ندوات وطرق أبواب وذلك بمشاركة الجهات المختصة والمعنية.

ومن جانبه أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بمجهودات وحدة الحماية العامة للطفل ودورها الأساسي في معالجة وحل مشاكل الأطفال، والمساهمة الجادة في تقديم الخدمات المتنوعة للأم والطفل ،وذلك من خلال إستراتجية عمل محددة لحماية الأطفال المعرضة للخطر، ومراعاة وضع الطفل والوصول به إلى بر الأمان ليكون فرداً مؤثراً في المجتمع .

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
المغرب يجدد تأكيد دعمه لسيادة الإمارات على الجزر الثلاث

المغرب يجدد تأكيد دعمه لسيادة الإمارات على الجزر الثلاث

ملك المغرب: لا نتفاوض على مغربية الصحراء بل نتفاوض على وضع حل لهذا النزاع المفتعل

ملك المغرب: لا نتفاوض على مغربية الصحراء بل نتفاوض على وضع حل لهذا النزاع المفتعل

جمارك نويبع تضبط محاولتي تهريب كمية من المنشطات الجنسية

جمارك نويبع تضبط محاولتي تهريب كمية من المنشطات الجنسية

تعليق عصام عبدالفتاح على إعادة ضربة جزاء علي معلول فى مباراة القمة .. فيديو

تعليق عصام عبدالفتاح على إعادة ضربة جزاء علي معلول فى مباراة القمة .. فيديو