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الأهلي لا يخسر مع صافرة الحكم محمود عاشور.. 24 انتصارًا باللون الأحمر

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الأهلي لا يخسر مع صافرة الحكم محمود عاشور.. 24 انتصارًا باللون الأحمر الأهلي لا يخسر مع صافرة الحكم محمود عاشور.. 24 انتصارًا باللون الأحمر

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أسندت لجنة الحكام الرئيسية مهمة إدارة مباراة الأهلي والبنك الأهلي في الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2021-2022 للحكم محمود عاشور.

الأهلي تفوق في المباراة الأولى له بالدوري على الإسماعيلي برباعية نظيفة، كذلك البنك الأهلي استهل رحلته في المسابقة بالفوز على الطلائع.

وكان عاشور قد أدار 27 مباراة للأهلي خلال مشواره التحكيمي، ونجح المارد الأحمر في تدوين 24 انتصارًا بينما حسم التعادل نتيجة 3 لقاءات فقط، ولم ينل أي خسارة مع صافرة عاشور.

وأشهر محمود عاشور 32 بطاقة صفراء وبطاقتين باللون الأحمر خلال مباريات الأهلي التي أدارها، كما احتسب 12 ركلة جزاء.

وكانت أخر مباراة قد أدارها عاشور للاهلي في أغسطس الماضي أمام إنبي والتي حسمها الفريق الأحمر بهدفين نظيفين بالدوري الممتاز.

المصرى اليوم

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