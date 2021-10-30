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يدير الحكم أمين عمر مباراة الجولة الثانية من عمر الدوري المصري الممتاز لكرة القدم موسم 2021-2022 والتي تجمع الزمالك وطلائع الجيش مساء غدٍ الأحد بملعب الجيش المصري ببرج العرب بمدينة الإسكندرية.

الزمالك استهل مشواره في الدوري بالفوز على إنبي بهدفين دون رد في لقاء الجولة الأولى، بينما خسر الطلائع أمام البنك الأهلي في المباراة الافتتاحية للمسابقة.

وأدار أمين عمر 22 مباراة للزمالك خلال مسيرته التحكيمية ونجح الأبيض في الفوز خلال 18 مرة وحسم التعادل نتيجة 4 مواجهات ولم يخسر مطقًا مع صافرة أمين عمر.

وأشهر أمين عمر 35 بطاقة صفراء خلال مباريات الزمالك بالإضافة إلى 3 بطاقات حمراء، آخرها لأشرف بن شرقي جناح الزمالك في مباراة الإسماعيلي بكأس مصر الموسم الماضي.

كما احتسب أمين عمر 10 ركلات جزاء في المباريات التي أدارها للزمالك.