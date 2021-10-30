أخبار عاجلة

رئيس جامعة نجران: 7 أعوام حقبة استثنائية من الإنجازات -
آبار حِمى في قائمة اليونسكو -
الشباب: ذكرى البيعة تعزز الولاء -
نجران براون يغزو 28 دولة -
النادي الأدبي يوثق تاريخ نجران -
مشاريع بلدية لتجميل عروس الربع الخالي -
29 مشروعا بلديا لتنمية خباش -
أمين نجران: خادم الحرمين عزز المكانة العالمية للمملكة -
%131 ارتفاع خريجي التدريب التقني والمهني بالمنطقة -
ما بعد أعمال الشغب في الكابيتول -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. المصرى اليوم

قبل مواجهة طلائع الجيش.. نتائج مع صافرة الحكم أمين عمر

Print
قبل مواجهة طلائع الجيش.. نتائج الزمالك مع صافرة الحكم أمين عمر قبل مواجهة طلائع الجيش.. نتائج مع صافرة الحكم أمين عمر

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

يدير الحكم أمين عمر مباراة الجولة الثانية من عمر الدوري المصري الممتاز لكرة القدم موسم 2021-2022 والتي تجمع وطلائع الجيش مساء غدٍ الأحد بملعب الجيش المصري ببرج العرب بمدينة الإسكندرية.

الزمالك استهل مشواره في الدوري بالفوز على إنبي بهدفين دون رد في لقاء الجولة الأولى، بينما خسر الطلائع أمام البنك الأهلي في المباراة الافتتاحية للمسابقة.

وأدار أمين عمر 22 مباراة للزمالك خلال مسيرته التحكيمية ونجح الأبيض في الفوز خلال 18 مرة وحسم التعادل نتيجة 4 مواجهات ولم يخسر مطقًا مع صافرة أمين عمر.

وأشهر أمين عمر 35 بطاقة صفراء خلال مباريات الزمالك بالإضافة إلى 3 بطاقات حمراء، آخرها لأشرف بن شرقي جناح الزمالك في مباراة الإسماعيلي بكأس الموسم الماضي.

كما احتسب أمين عمر 10 ركلات جزاء في المباريات التي أدارها للزمالك.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
كهربا يسخر من خماسية الأهلي في الزمالك

كهربا يسخر من خماسية الأهلي في الزمالك

رضا عبدالعال: تغييرات موسيماني حرمت الأهلي من فوز كبير على الزمالك

رضا عبدالعال: تغييرات موسيماني حرمت الأهلي من فوز كبير على الزمالك

«العناني» يلتقي مدير قسم المصريات بمتحف اللوفر

«العناني» يلتقي مدير قسم المصريات بمتحف اللوفر

متحدث الزمالك عن إقالة كارتيرون: الخسارة واردة ولا نتعامل بالقطعة

متحدث الزمالك عن إقالة كارتيرون: الخسارة واردة ولا نتعامل بالقطعة