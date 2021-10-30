«لا ننسى أن تشرشل سقط في الانتخابات بعد فوزه بالحرب العالمية الثانية».. فرج عامر يعلق على نتيجة انتخابات سموحة

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علق المهندس محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، على خسارته انتخابات النادي السكندري التي أقيمت أمس الجمعة، بفارق نحو 1200 صوت ليكون وليد عرفات رئيسا للنادى، حتى 2025.

وكتب فرج عامر، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»:«سموحة نادي عريق ونادي عظيم، وصرح رياضي مصري عملاق وان شاء الله سيظل عملاق، ويزدهر اكثر وطموحات أعضائه شيء جميل ومحترم، واكيد رأيهم واختياراتهم صح».

وتابع: «لا ننسي ان تشرشل سقط في انتخابات انجلترا بعد ان فاز في الحرب العالمية الثانية، مش مهم تعمل اللي تعتقد انه صح لازم تعمل اللي الناس شيفاةً صح، والحمد لله اشعر اني خفيف وعندي طاقة لاني تحررت من قيود والتزامات ضخمة ومسئوليات عملاقة، واستطيع ان اركز من الآن في اشياء كانت في أشد الاحتياج لتركيزي، وعلاقتي بالجميع مستمرة ومستقرة ولا أحمل لأحد في قلبي إلا الخير».

وأعلن «عامر»، عن إنشاء نادي جديد يملكةً مع مجموعة مستثمرين من خارج مصر وأن النادي الجديد جاهز للشهر فور التقدم باوراقةً إلى وزارة الشباب والرياضةً وهيئة سوق المال.

كانت انتخابات سموحة أسفرت عن فوز وليد عرفات بمقعد الرئاسة على حساب المهندس محمد فرج عامر، الذي استمر رئيسًا للنادي لمدة 23 عامًا.

وفاز عمر الغنيمي بمنصب نائب الرئيس، وفي العضوية فاز كل من أحمد عجلان، ورامي فتح الله، وأشرف مختار، وأحمد رجب عدلي، بينما فازت ماهينور سامح بمقعد العضو تحت السن.