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علي زين يقود فريق برشلونة أمام بيندورم في الدوري الإسباني لكرة اليد

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علي زين يقود فريق برشلونة أمام بيندورم في الدوري الإسباني لكرة اليد علي زين يقود فريق برشلونة أمام بيندورم في الدوري الإسباني لكرة اليد

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يواجه فريق برشلونة نظيره بيندورم، اليوم في تمام الواحدة ظهرًا، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني لكرة اليد.

ويقود فريق برشلونة الدولي المصري على زين لاعب منتخب الفراعنة.

ويدخل عملاق كاتالونيا هذه المباراة، بحثاً عن الفوز ومواصلة صدارة جدول ترتيب الدوري، الذي يتصدره حالياً برصيد 14 نقطة.

ويتواجد بطل أوروبا في المجموعة الثانية بدوري الأبطال بجانب، باريس سان جيرمان الفرنسي وبورتو البرتغالي ودينامو بوخارست الروماني وفلينسبرغ الألماني وكيلسي البولندي وموتور الأوكراني وفيزبريم المجري.

ويحتل برشلونة حالياً وصافة جدول ترتيب المجموعة الثانية، برصيد 9 نقاط.

يذكر أنه على زين قد انضم لبرشلونة الإسباني شهر يوليو الماضي، قادمًا من نادي الشارقة الإماراتي، ليصبح أول مصري في التاريخ يلعب لبرشلونة بطل أوروبا الموسم الماضي، كما أنه ثالث لاعب عربي يمثل برشلونة في التاريخ بعد التونسيين وليد بين عمور ووائل جلوز.

ويمتلك نادي برشلونة الرقم القياسي في عدد مرات الفوز ببطولة الدوري الإسباني، وبطولة دوري أبطال أوروبا، وكذلك للأندية.

وتوج علي زين صاحب الـ30 عاما بلقبي بطولة أمم أفريقيا مع الوطني في 2016 و2020، كما توج بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا عام 2018، بالإضافة إلى حصوله على المركز الثامن في بطولة العالم 2019 والمركز السابع في النسخة الأخيرة لبطولة العالم 2021 رفقة منتخب الفراعنة

المصرى اليوم

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