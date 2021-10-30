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رئيس جامعة نجران: 7 أعوام حقبة استثنائية من الإنجازات
-
السبت 06 نوفمبر 2021 10:11 مساءً
آبار حِمى في قائمة اليونسكو
-
السبت 06 نوفمبر 2021 10:11 مساءً
الشباب: ذكرى البيعة تعزز الولاء
-
السبت 06 نوفمبر 2021 10:11 مساءً
نجران براون يغزو 28 دولة
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السبت 06 نوفمبر 2021 10:11 مساءً
النادي الأدبي يوثق تاريخ نجران
-
السبت 06 نوفمبر 2021 10:11 مساءً
مشاريع بلدية لتجميل عروس الربع الخالي
-
السبت 06 نوفمبر 2021 10:11 مساءً
29 مشروعا بلديا لتنمية خباش
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السبت 06 نوفمبر 2021 10:11 مساءً
أمين نجران: خادم الحرمين عزز المكانة العالمية للمملكة
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السبت 06 نوفمبر 2021 10:11 مساءً
%131 ارتفاع خريجي التدريب التقني والمهني بالمنطقة
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السبت 06 نوفمبر 2021 10:11 مساءً
ما بعد أعمال الشغب في الكابيتول
-
السبت 06 نوفمبر 2021 10:11 مساءً
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مقلي ومشوي وسنجاري.. اعرف أنواع وأسعار وطرق طهي الأسماك بمطروح
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فيديو اليوم السابع
السبت 30 أكتوبر 2021 12:55 مساءً
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