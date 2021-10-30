جبهة تحرير تيجراي تعلن الاقتراب من أديس أبابا.. وأسر العديد من جنود الجيش الإثيوبي

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أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي، سيطرة قواتها على بلدة دسي الاستراتيجية في منطقة أمهرة شمال إثيوبيا.

وأكدت الجبهة، بحسب بيان نقلته وكالة رويترز، أن قوات الجبهة البلاد قريبة من طريق رئيسية مؤدية إلى العاصمة أديس أبابا.

وقال جيتاشو رضا المتحدث باسم الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي لرويترز عبر هاتف متصل بالقمر الصناعي من مكان غير معلوم إن المقاتلين أخرجوا قوات الحكومة من دسي ويتجهون إلى بلدة كومبولتشا.

وأضاف أن قوات تيجراي أسرت العديد من الجنود الإثيوبيين.

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ولم يرد المتحدث باسم الحكومة الإثيوبية على طلب للتعقيب، ولم يتسن لرويترز التحقق من التطورات التي أعلنتها الجبهة الشعبية.

وكانت حكومة إثيوبيا أعلنت أن الجيش واصل الجمعة تنفيذ ضربات جوية جديدة على عاصمة إقليم تيجراي الذي يشهد حرباً، حيث استهدفت الضربات، الجمعة، وفق ما أفادت المتحدثة باسم الحكومة، بيلين سيوم، مركزًا للتدريب تستخدمه جبهة تحرير شعب تيجراي التي تصفها الحكومة بـ «المتمردة»، مضيفة أن الموقع «كان أيضا بمثابة مركز للمعارك».

وتخوض حكومة آبي أحمد حرباً ضارية ضد الإقليم منذ نحو عام شهد عمليات تهجير قسري وسقوط العديد من الضحايا.

وخلال النزاع في الأشهر الماضية تمكنت قوات تحرير تيجراي من أسر مئات الضباط والجنود الإثيوبيين خلال حملة عسكرية يشنها الجيش الإثيوبي على الإقليم منذ 7 أشهر.

ونشرت عدة حسابات على تويتر بالأمهرية لحظة أسر مئات الجنود والضباط من الجيش الإثيوبي وسط احتفالات من عناصر جبهة تحرير تيجراي رافعين الأسلحة ومرددين بعض الهتافات بالأمهرية.

يأتي ذلك في أعقاب غارة نفذتها طائرة عسكرية إثيوبية ظهر الثلاثاء، على الإقليم الذي حالت الصراعات دون إجراء التصويت في الانتخابات التشريعية التي أجريت الاثنين.

ويواصل الجيش الإثيوبي حملته التي انطلقت في ديسمبر من العام الماضي بأمر من رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد للسيطرة على الإقليم الذي يشهد تمردًا على سياسات آبي أحمد تجاه مواطني الإقليم.