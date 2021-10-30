أخبار عاجلة

1300 موظف لإدارة الحشود بالمسجد الحرام -
مي سليم تواصل بروفات مسرحية «اللمبي في الجاهلية» -
أبرزهم سميحة أيوب.. شرم الشيخ الدولي يكرم أربع رموز مسرحية في حفل افتتاحه -
محافظ قنا يضع حجر أساس مستشفى خيرى بنجع حمادي -
سمير كمونة: أنا الوحيد الذي تنبأ بفوز الأهلي بـ 6 أهداف أمام الزمالك.. فيديو -
خبير: مصر مؤهلة لكي تكون من أهم الدول في صناعة البرمجيات -
إيبارشية المنيا تعقد اللقاء الشهري لمجمع الكهنة -
عمرو الدردير: الزمالك فاز «3-2» في شوط القمة الثاني.. والأهلي «محظوظ» -
«السياحة» و«قومي المرأة» ينظمان ورشة عمل «بيئة عمل آمنة للمرأة العاملة في قطاع السياحة» -
استشاري يوضح أسباب فشل جراحات السمنة المفرطة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. فيديو
  4. فيديو اليوم السابع

يبدأ من 5 آلاف ويصل لـ30 ألفا.. أسعار الجمال فى سوق دراو بأسوان ومن أين تأتى؟

Print
مواضيع متعلقة
عاجل - القمة تطيح بزيزو وطارق حامد من قائمة المنتخب وتعيد قفشة وشريف ومفاجأت بالجملة

عاجل - القمة تطيح بزيزو وطارق حامد من قائمة المنتخب وتعيد قفشة وشريف ومفاجأت بالجملة

قائمة المنتخب.. موقف قفشة وشريف من العودة للمنتخب بعد خماسية القمة واستبعاد مرموش

قائمة المنتخب.. موقف قفشة وشريف من العودة للمنتخب بعد خماسية القمة واستبعاد مرموش

السر وراء غضب قفشة.. أكرم توفيق يتسبب في تعنيف زملائه والشناوي شارك في القمة مصابا

السر وراء غضب قفشة.. أكرم توفيق يتسبب في تعنيف زملائه والشناوي شارك في القمة مصابا

أسعار الذهب في أعلى مستوياتها خلال شهرين ..هل الوقت ملائم للبيع أم الشراء؟

أسعار الذهب في أعلى مستوياتها خلال شهرين ..هل الوقت ملائم للبيع أم الشراء؟