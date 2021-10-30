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فضل دعاء المطر والرعد ..

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فضل دعاء المطر والرعد .. فيديو فضل دعاء المطر والرعد ..

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بدأ موسم الأمطار، وازدادت عمليات البحث عن دعاء المطر والرعد، مع بداية الشتاء وموسم سقوط الأمطار يتساءل الكثير من المسلمين حول دعاء سقوط المطر.

دعاء المطر من الأشياء المستحبة و الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث روت السيدة عائشة رضى الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر قال «اللهم صيباً نافعاً».

دعاء المطر «اللهم صيباً نافعاً»

كما أن دعاء المطر من أهم الأدعية التي رددها الصحابة والتابعون، ولعل أشهرها «اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا، اللَّهُمَّ صَيِّبًا هَنِيئًا، اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك، اللهم إنى أسألك خيرها وخير ما فيها، وخير ما أرسلت به، ‏وأعوذ‪‎ ‎بك من شرها، وشر ما فيها، وشر ما أرسلت به.

كما وورد أيضا في دعاء المطر: «اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا، اللَّهُمَّ عَلَى الآكَامِ وَالظِّرَابِ، وَبُطُونِ الأَوْدِيَةِ، وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ».

دعاء سقوط المطر - صورة أرشيفية

فضل دعاء المطر

وتقدم بوابة «المصري اليوم»، عددا من الأدعية التي وردت أيضًا في دعاء المطر: «اللهم اسقنا غيثاً مغيثاً مريئاً نافعاً غير ضار، اللهم اسقنا غيثاً مغيثاً مريئاً نافعاً غير ضار، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغنى ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث، واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغاً إلى حين، اللهم إنى أسألك خيرها وخير ما فيها، وخير ما أرسلت به، ‏وأعوذ‎ ‎بك من شرها، وشر ما فيها، وشر ما أرسلت به، اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك، سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته».


عن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث روت السيدة عائشة رضى الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر قال «اللهم صيباً نافعا».‪

دعاء المطر «اللهم صيباً نافعاً»

كما ان دعاء المطر من أهم الأدعية التي رددها الصحابة والتابعون، ولعل أشهرها «اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا، اللَّهُمَّ صَيِّبًا هَنِيئًا، اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك، اللهم إنى أسألك خيرها وخير ما فيها، وخير ما أرسلت به، ‏وأعوذ‪ بك من شرها، وشر ما فيها، وشر ما أرسلت به.

تابع أيضا: ٥ فوائد لـ«ماء المطر»

كما وورد أيضا في دعاء المطر: «اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا، اللَّهُمَّ عَلَى الآكَامِ وَالظِّرَابِ، وَبُطُونِ الأَوْدِيَةِ، وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ».

دعاء سقوط المطر - صورة أرشيفية

فضل دعاء المطر

وتقدم بوابة «المصري اليوم»، عددا من الادعية التي وردت أيضًا في دعاء المطر: «اللهم اسقنا غيثاً مغيثاً مريئاً نافعاً غير ضار، اللهم اسقنا غيثاً مغيثاً مريئاً نافعاً غير ضار، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغنى ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث، واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغاً إلى حين، اللهم إنى أسألك خيرها وخير ما فيها، وخير ما أرسلت به، ‏وأعوذ بك من شرها، وشر ما فيها، وشر ما أرسلت به، اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك، سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته«.

المصرى اليوم

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