اليوم..د.علي جمعة يعلن تدشين مشروع تطوير مساجد آل البيت والبدء بمسجد "السيدة عائشة"

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تدشن مؤسسة «مودة» برئاسة الدكتور على جمعة، رئيس لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، اليوم السبت، مشروع تطوير مساجد آل البيت والبدء بتطوير مسجد السيدة عائشة .

وقال المستشار الدكتور سمير جاويد، الأمين العام لمؤسسة مودة، أن المؤسسة لم تجد مناسبة أفضل من الذكري العطرة لشهر ربيع الأول شهر مولد الرسول صلي الله عليه وسلم للإعلان عن هذا المشروع الهام، مشددًا على أن تطوير مسجد السيدة عائشة هو باكورة أعمال المؤسسة لتطوير مساجد آل البيت بمصر بالشكل الذي يليق بمكانة آل البيت في نفوس المصريين والمسلمين.

وأوضح جاويد أن عمليات التطوير تشمل المسجد داخليا وخارجيًا، وتشمل أعمال تطوير ورفع كفاءة ونظافة، وإعادة إعمار كما تضم أعمال التطوير الساحة الخاصة بالمسجد، منوهاً إلى أن أعمال التطوير سوف تتم على نسق وطراز المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة لما يحمله هذا المسجد من قيمة ومعان كبيرة داخل نفوس المسلمين.

وأشار الأمين العام لمؤسسة مودة إلى أنه تم الاستعانة بأكبر الاستشاريين المعماريين والمتخصصين في إعمار المساجد على الطراز الإسلامي ذات الطابع الديني والأثري والاجتماعي.

وأعلن جاويد حصول المؤسسة على كافة الموافقات والتراخيص اللازمة للبدء في عمليات التطوير، من الجهات المعينة وخاصة وزارات: الأوقاف والآثار والتنمية المحلية ممثلة في محافظة القاهرة.

وأكد أنه سيتم تدشين عمليات التطوير لمسجد السيدة عائشة، اليوم السبت، موضحاً أن المشروع يستهدف تحويل مسجد السيدة عائشة وكافة مساجد آل البيت بمصر إلى قبلة للسياحة الدينية داخليًا وخارجيًا، بالشكل الذي يليق بمكانتها في نفوس المصريين والمسلمين.

وأوضح جاويد أنه في إطار حرص المؤسسة على استدامة عمليات التطوير والحفاظ على الشكل الجمالي والنظافة داخليًا وخارجيًا، بما يليق بمكانة آل البيت، تم توقيع برتوكول تعاون مع بيت الخبرة للإشراف على عمليات التشغيل والإشراف والنظافة والصيانة، موضحًا أن بيت الخبرة سيقوم بهذه الأعمال مجانًا وتطوعًا حبًا في آل البيت.

وأشار الأمين العام لمؤسسة مودة إلى إنه تم الإستعانه بأكبر الإستشاريين المعماريين والمتخصصين في إعمار المساجد على الطراز الإسلامي ذات الطابع الديني والأثري والإجتماعي.