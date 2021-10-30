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اليوم.. انطلاق مباريات الاسبوع الخامس لدوري المظاليم لكرة القدم «مجموعة الصعيد»

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اليوم.. انطلاق مباريات الاسبوع الخامس لدوري المظاليم لكرة القدم «مجموعة الصعيد» اليوم.. انطلاق مباريات الاسبوع الخامس لدوري المظاليم لكرة القدم «مجموعة الصعيد»

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تنطلق عصر اليوم السبت، مباريات الاسبوع الخامس لدوري الدرجة الأولي لكرة القدم، مجموعة الصعيد، والمعروف إعلاميا بـ «دوري المظاليم» حيث يلتقي نادي بني سويف مع نادي البداري، ومركز شباب طامية مع نادي تليفونات بني سويف، ونادي أسوان مع نادي قنا، ونادي محافظة الفيوم مع نادي كيما أسوان، ونادي ديروط مع نادي الإعلاميين، ونادي ملوي مع نادي سوهاج، ونادي بترول أسيوط مع نادي المنيا، نادي الألمنيوم مع نادي المدينة المنورة .

ويتصدر المجموعة نادي المنيا، برصيد 9 نقاط،، واسوان في المركز الثاني برصيد 9 نقاط، والألمنيوم في المركز الثالث برصيد 8 نقاط،، وكيما اسوان 8 نقاط، وبترول اسيوط 9 نقاط، وبني سويف 4 نقاط.

تقام المباريات في الساعة الثانية والنصف ظهرا بملاعب الفرق الأولي .

المصرى اليوم

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