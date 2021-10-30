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مدحت صالح يحيي ثاني حفلات «صوت السينما» الليلة

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مدحت صالح يحيي ثاني حفلات «صوت السينما» الليلة مدحت صالح يحيي ثاني حفلات «صوت السينما» الليلة

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يستعد المطرب مدحت صالح لإحياء الحفل الثاني لـ«صوت السينما»، الليلة السبت، من داخل قصر عابدين وسط حضور عدد ضخم من الجماهير والإعلاميين والشخصيات العامة، من تنظيم قنوات mbc، بمشاركة المطربة ريهام عبدالحكيم، ويقدمان خلاله مجموعة من أهم أغاني الافلام السينمائية على مدار تاريخ الفن السابع في ، لاغاني يشدوا بها للمرة الأولي.

حفل صوت السينما

وشهد أول حفلات «صوت السينما »الجمعة إقبال جماهيري ضخم وبمُصاحبة المايسترو ناير ناجي وأوركسترا القاهرة السيمفوني، حيث إستمنع الحضور بالعديد ومن الأغاني التي تم تقديمها بتوزيع أوركسترالي جديد، ومنها «عشانك يا قمر» و«أهواك» لـ عبدالحليم حافظ من فيلم أيام وليالي، وفيلم بنات اليوم، و«قلبي دليلي» لـ ليلى مراد من فيلم «قلبي دليلي»، و«الدنيا ريشة في هواه» لـ سعد عبدالوهاب من فيلم «علموني الحب»، «حاجة غريبة» لشادية وعبدالحليم من فيلم معبودة الجماهير، وغيرها العديد من الأغاني الأخري الشهيرة والمميزة.

حفل صوت السينما

يُذكر أن «صوت السينما» هي حفلات حية مُباشرة تم إطلاقها للإحتفال بتراث مصر الحافل بالأعمال السينمائية الخالدة عبر 125 عامًا، وستُقام داخل قصر عابدين التاريخي والأثري، مع اتباع كافة اجراءات الأمن والسلامة الإحترازية والتعقيم للحماية من «كوفيد 19».

المصرى اليوم

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