«سواح» يحصد 6 ترشيحات في جوائز الفيلم اللوكسمبورجي

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حصد فيلم «سواح»للمخرج المصري اللوكسمبورجي أدولف العسال والنجم كريم قاسم على 6 ترشيحات في جوائز الفيلم اللوكسمبوجي، ليكون أعلى فيلم يحصل على ترشيحات هذا العام، وسيتم الإعلان عن الجوائز في فعالية كبيرة بلوكسمبورج يوم 26 نوفمبر المقبل.

وترشح الفيلم لجوائز أفضل فيلم، أفضل ممثل نيلتون مارتينز، أفضل سيناريو أدولف العسال، أفضل تصوير نيكوس ويلتر، أفضل موسيقى أريك بينتز، بجانب جائزة خاصة يقدمها الإعلام اللوكسمبورجي.

وشارك «سواح» في العديد من المهرجانات السينمائية العالمية المختلفة، كما حصل خلال جولاته على 34 جائزة دولية في أكثر من 100 مهرجان دولي، كما وتصدّر أعلى المشاهدات على منصة نتفلكس وقت إطلاقه.

ويتتبع فيلم «سواح» قصة الشاب سمير الذي يعشق الموسيقى فيسعى ليصل فنه إلى الجماهير، فيسافر للمشاركة في مسابقة عالمية للدي جي ولكن يفقد ممتلكاته وجواز السفر الخاص به في الطريق ويحتجز كلاجئ في لوكسمبورج وهنا يتعرض للعديد من المغامرات، وتدور أحداثه في 4 دول مختلفة، كما أنه ناطق بـ 6 لغات مختلفة، ويقوم ببطولة الفيلم النجم المصري كريم قاسم، تأليف الكاتب الهندي دنيس فوون، ومن إخراج ادولف العسال.

وخاص المخرج المصري اللوكسمبورجي أدولف العسال مؤخرًا تجربة مختلفة من خلال دراما كوميدية في المسلسل البلجيكي «BARAKI»والذي تولّى إخراج 5 حلقات من المسلسل، ويستعد أدولف لإطلاق المسلسل في سبتمبر المقبل.

وتدور أحداث مسلسل «Baraki»بمنطقة كلها تعرف عائلة بيرثيت، ومن بينهم لاريسا التي تقيم هي وقبيلتها تحت سقف واحد، ومن بينهم إيفان الذي قرر أن يصبح أبًا عاديًا بعد حمل زوجته، ليعيش حياته بسعادة، لكن هناك شخصيات مثل تاجر مخدرات وشرطي وزوجة أب جميعهم قرروا غير ذلك، فكيف ستبدأ وتنتهي الصراعات.

وُلد أدولف في الإسكندرية بمصر، وقضى فترة طفولته بين الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا ولوكسمبورج.