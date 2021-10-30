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ترقية 3 من القساوسة لرتبة القمصية بإيبارشية إسنا وأرمنت

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ترقية 3 من القساوسة لرتبة القمصية بإيبارشية إسنا وأرمنت ترقية 3 من القساوسة لرتبة القمصية بإيبارشية إسنا وأرمنت

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منح نيافة الانبا يواقيم الأسقف العام باسنا وارمنت رتبة القمصية لثلاثة قساوسة وهم، القس حزقيال عبد النور كاهن كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بالمطاعنة، والقس إيليا جاد، والقس تادرس رياض كهنة كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بالعضايمة بإسنا وذلك عقب الانتهاء من صلاة الصلح ..

حيث صلى نيافة الأنبا يواقيم الأسقف العام لإسنا وأرمنت، اليوم السبت، القداس الإلهي بكنيسة العذراء مريم بمدينة إسنا جنوب الأقصر . .

شارك في الصلوات عدد من الآباء كهنة الإيبارشية، وخورس الشمامسة، ووسط فرحة عارمة من الشعب القبطي.

المصرى اليوم

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