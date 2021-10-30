صحة قنا تطلق برنامج الرعاية الصحية لكبار السن

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أعلن الدكتور راجي تاوضروس صالح، مدير مديرية الشؤون الصحية بقنا، عن انطلاق برنامج الرعاية الصحية لكبار السن، والذي ينطلق السبت كمرحلة أولى في مراكز نقادة ونجع حمادي وقفط وقنا.

وأوضح أن برنامج الرعاية الصحية لكبار السن يهدف إلى تقديم الرعاية الصحية والنفسية المستمرة لكبار السن من عمر 65 عامًا، وذلك من خلال تقديم زيارات دورية بواقع عدد 2 زيارة سنوية لتقديم جميع الخدمات الصحية اللازمة والكشف المبكر عن الأمراض.

وأضاف أن البرنامج يقدم العديد من الخدمات، ومنها الفحص الطبي الإكلينيكي وقياس حدة النظر وفحص الأسنان وقياس نسبة الهيموجلوبين بالدم وتحليل السكر العشوائي وقياس نسبة الدهون والكوليسترول بالدم، إضافة إلى عمل وظائف الكلى والتقييم التغذوي والنفسي والمشورة النفسية والتثقيف الصحي عن التغذية السليمة للمسنين.

من جانبها، أشارت الدكتورة إيناس فاروق، مدير إدارة الرعاية الأساسية بالمديرية، المشرف العام على البرنامج، أن برنامج الرعاية الصحية لكبار السن سوف يتم كمرحلة أولى في 18 وحدة موزعة على أربعة مراكز، وهي قفط (البراهمة والقلعة) وقنا (سيدي عبدالرحيم، مدينة العمال، دندرة، سيدي عمر، الترامسة، الأشراف الغربية وأولاد عمرو المجموعة)، ونجع حمادي (الحلفاية بحري، الرحمانية، الغربي بهجورة، أولاد نجم بهجورة، الشرقي بهجورة، القمانة والرئيسية)، ونقادة (الخطارة ودنفيق).