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بعد تصريحاته عن زواجهما دون علمه..أبو هشيمة يبحث الإجراءات القانونية ضد والد ياسمين صبري

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بعد تصريحاته عن زواجهما دون علمه..أبو هشيمة يبحث الإجراءات القانونية ضد والد ياسمين صبري بعد تصريحاته عن زواجهما دون علمه..أبو هشيمة يبحث الإجراءات القانونية ضد والد ياسمين صبري

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يبحث رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة، رئيس لجنة الشباب والرياضة في مجلس الشيوخ جديًا في الفترة الحالية اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الطبيب أشرف صبري والد زوجته الفنانة ياسمين صبري، بتهمة السب والقذف والتطاول من خلال تصريحاته في الإعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلمت «المصري اليوم» أن «أبوهشيمة» فضل عدم اتخاذ أي إجراءات قانونية ضد أشرف صبري في الفترة الماضية لكونه والد زوجته، إلا أن تصريحاته زادت مؤخرًا عن الحد المحتمل، الأمر الذي دفعه لبحث اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ولا تمانع ياسمين صبري في اتخاذ الإجراءات اللازمة التي يتيحها القانون لوقف التعرض المستمر من والدها لها ولزوجها في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت ياسمين صبري في حوار سابق لها، أن علاقتها منقطعة بوالدها منذ طفولتها، مشيرةً إلى أن انفصال والديها في صغرها ليس سببًا في انقطاع علاقتها بوالدها، قائلةً: «الناس بتعمل اختيارات في حياتها، فيه ناس بتختار تحمل المسئولية وتكمل الطريق للآخر، وفي ناس تختار نفسها أو أي كان»، وتابعت: «مفيش علاقة بيني وبينه» لافتة غلى أن جدتها لأمها هي التي ربتها ودفعتها لتحمل المسؤولية منذ كانت في الرابعة من عمرها.

وكان أشرف صبري والد الفنانة ياسمين صبري قد نشر صورا لها أمس عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك من خطوبتها الأولى ليثبت أنها كانت على تواصل معه عندما كبرت، لافتا إلى أن ابنته تزوجت زيجتها الحالية دون علمه وموافقته.

وعاد أشرف صبري ليحذف البوست الخاص به، بعدما أثار جدلا كبيرا بين متابعي مواقع التواصل الاجتماعي.

المصرى اليوم

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