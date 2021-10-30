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وزيرة الثقافة وسفير بالسعودية يشهدان الليلة الأولى للموسيقى العربية بموسم الرياض

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وزيرة الثقافة وسفير مصر بالسعودية يشهدان الليلة الأولى للموسيقى العربية بموسم الرياض وزيرة الثقافة وسفير بالسعودية يشهدان الليلة الأولى للموسيقى العربية بموسم الرياض

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شهدت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة وأحمد فاروق سفير بالرياض والدكتور مجدى صابر رئيس دار الاوبرا الليلة المصرية الاولي في موسم الرياض والتى احياها الاوركسترا الشرقي للموسيقي العربية تحت اشراف الفنانة جيهان مرسى وبقيادة المايسترو حازم القصبجى واقيمت على مسرح محمد عبده وسط حضور جماهيري حاشد تجاوز خمسة عشر الف مشاهد .

أكدت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة أن الفنون إحدى الوسائل الهامة لتعزيز الهوية وتنشيط الذاكرة الابداعية، مشيرة إلى دورها الهام في توطيد اواصر الصداقة والمحبة بين الشعوب، وتابعت ان الفعاليات الفنية التبادلية بين مصر والمملكة العربية تأتي تاكيدا على قوة ومتانة العلاقات بين البلدين الشقيقين واستكمالاً للتعاون بينهما في مختلف المجالات .

ومن جانبه، قال الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، إن فرق الموسيقي العربية تعد سفيرا للطرب المصري والعربي بما تقدمه من محتوي فني يستعيد أمجاد الماضي بروح العصر وهو ما تجلي خلال المشاركة المصرية في موسم الرياض.

كما أعلن المستشار تركي ال شيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية عبر حسابه الرسمي ان حفلى الاوركسترا المصري للموسيقي العربية يومي الجمعة والسبت ٢٩، ٣٠ أكتوبر على مسرح محمد عبده نفذت تذاكرهما واصبحا كاملا العدد وهو ما يؤكد الحضور القوي للفنون المصرية في المشهد الثقافي العربي.

بدأ الحفل بموسيقي نبتدي منين الحكاية، وتألق المطربة ايمان عبدالغني بأغنيات في يوم وليلة، أما براوه، مقادير، أنا بعشقك. وتغني المطرب احمد عفت بالهوا هوايا، الحلوة، موعود، ودويتو حاجة غريبة، كما تجلت المطربة مي فاروق واشعلت المسرح وهتف لها الجمهور في اغانى الف ليلة وليلة، فكروني، وتصدق .

المصرى اليوم

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