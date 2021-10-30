الصحة: الفاصل الزمني بين لقاحَي كورونا والإنفلونزا يُفضل أن يكون من 2 إلى 4 أيام

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لتقليل احتمال الآثار الجانبية المشتركة.. لا يتعارض مع التطعيم بلقاح الإنفلونزا الموسمية

أعلنت وزارة الصحة أن لقاح فيروس كورونا المستجد المسبّب لمرض كوفيد-19 لا يحمي من فيروس الإنفلونزا الموسمية.

وأكّدت أهمية تلقي اللقاحين للوقاية من كورونا ومن الإنفلونزا، مجدّدة التأكيد على أن تلقي لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 لا يتعارض مع التطعيم بلقاح الإنفلونزا الموسمية.

وكشفت الوزارة خلال ردّها على أحد السائلين حول المدة المقترحة بين اللقاحين، أنه يُفضل أن يكون بين تلقي التطعيمين فاصلٌ زمني بعدة أيام (2 - 4 أيام) لتقليل احتمال الآثار الجانبية المشتركة من جرّاء تلقي لقاحَي كورونا والإنفلونزا، مثل الحرارة وآلام الجسم.