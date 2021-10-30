أخبار عاجلة

1300 موظف لإدارة الحشود بالمسجد الحرام -
مي سليم تواصل بروفات مسرحية «اللمبي في الجاهلية» -
أبرزهم سميحة أيوب.. شرم الشيخ الدولي يكرم أربع رموز مسرحية في حفل افتتاحه -
محافظ قنا يضع حجر أساس مستشفى خيرى بنجع حمادي -
سمير كمونة: أنا الوحيد الذي تنبأ بفوز الأهلي بـ 6 أهداف أمام الزمالك.. فيديو -
خبير: مصر مؤهلة لكي تكون من أهم الدول في صناعة البرمجيات -
إيبارشية المنيا تعقد اللقاء الشهري لمجمع الكهنة -
عمرو الدردير: الزمالك فاز «3-2» في شوط القمة الثاني.. والأهلي «محظوظ» -
«السياحة» و«قومي المرأة» ينظمان ورشة عمل «بيئة عمل آمنة للمرأة العاملة في قطاع السياحة» -
استشاري يوضح أسباب فشل جراحات السمنة المفرطة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

شاهد..5 سعوديات ينافسن المكاتب الهندسية و"صحة جازان" تمنحهن الفرصة

Print
سلمت لهن مشاريع كبرى.. ومكرمي لـ"سبق": تمكين لتطوير الصيانة والتشغيل

شاهد..5 سعوديات ينافسن المكاتب الهندسية و

أولت المديرية العامة للشؤون الصحية في منطقة جازان، إلى 5 مهندسات في مجال المعمار من بنات الوطن، مهمة تنفيذ بعض المشاريع الصحية التابعة لها.

وسلمت "صحة جازان" للمهندسات الخمس "رندة عبد العزيز، ونوال الشماخي، وفاطمة حكمي، وزهراء عرار، وعنود صيرم" عدة مشاريع كبرى لتنفيذ هويتها، وذلك من خلال تمكين المرأة في المشاريع الهندسية بالمنطقة.

وقال مساعد مدير عام الشؤون الصحية للإمداد والشؤون الهندسية الدكتور حسام مكرمي لـ"سبق": إنه في إطار عمل على تمكين النساء من العمل في مختلف المجالات، وفقاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، فقد أولت صحة جازان اهتمامها بالاستفادة من شابات الوطن المبدعات؛ حيث إن إعطاء المرأة السعودية فرصة المشاركة في قطاع العمل الهندسي عن طريق توفير فرص وظيفية جديدة لها في مجالات حكومية غير تقليدية؛ من أهم أهداف رؤية المملكة، مؤكداً أن التوجيه يهدف أيضاً إلى تمكين المهندسات السعوديات من تولي مسؤولية تطوير إجراءات الصيانة والتشغيل والمراقبة والمتابعة، في ضوء بيئة تضمن للمرأة السعودية خصوصيتها.

ولفت "مكرمي" إلى أن المهندسات السعوديات تولين الإشراف والتصميم لعدد من المشاريع بصحة جازان، وكانت لهن بصمات واضحة في تطوير الهوية البصرية للمراكز الصحية بالمنطقة.

من جانبها قالت المهندسة المعمارية رندة عبدالعزيز: إنه جرى تكليفها بتنفيذ عدة مشاريع، أهمها مشروع إنشاء الخدمات المُساندة في مستشفى جازان العام، وإنشاء عدة مراكز صحية أخرى، مشيرةً إلى أنها تعمل جاهدة لتحقيق أهدافها.

وأوضحت المهندسة زهراء عرار أنها تتولى مشروع تطوير صالة المُستفيدين وبيئة العمل في مستشفى صامطة العام، وكذلك مشروع تطوير سكن الممرضات بمستشفى الملك فهد، بينما ذكرت المهندسة فاطمة حكمي أنه تم تكليفها بتنفيذ مشروع صحي جديد من نوعه في مستشفى إرادة للصحة النفسية بجازان.

شاهد..5 سعوديات ينافسن المكاتب الهندسية و

شاهد..5 سعوديات ينافسن المكاتب الهندسية و

شاهد..5 سعوديات ينافسن المكاتب الهندسية و

شاهد..5 سعوديات ينافسن المكاتب الهندسية و

شاهد..5 سعوديات ينافسن المكاتب الهندسية و

شاهد..5 سعوديات ينافسن المكاتب الهندسية و

شاهد..5 سعوديات ينافسن المكاتب الهندسية و

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
تحولات اجتماعية وتحديات اقتصادية.. المرأة السعودية تُقبل على العمل

تحولات اجتماعية وتحديات اقتصادية.. المرأة السعودية تُقبل على العمل

السعودية تسجل حالة وفاة واحدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

السعودية تسجل حالة وفاة واحدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

يمني يحتجز 4 فتيات في إسبانيا.. والسلطات تستعين بالسفارة السعودية

يمني يحتجز 4 فتيات في إسبانيا.. والسلطات تستعين بالسفارة السعودية

جناح المملكة في قمة المناخ يستعرض مبادرة السعودية الخضراء

جناح المملكة في قمة المناخ يستعرض مبادرة السعودية الخضراء