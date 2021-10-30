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بمشاركة الأمم المتحدة.. انطلاق فعاليات «يوم المدن العالمي» في الأقصر

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بمشاركة الأمم المتحدة.. انطلاق فعاليات «يوم المدن العالمي» في الأقصر بمشاركة الأمم المتحدة.. انطلاق فعاليات «يوم المدن العالمي» في الأقصر

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أعربت ميمونة شريف، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، والمدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، عن سعادتها الشديدة لعقد اليوم العالمي للمدن في الأقصر بمصر هذا العام.

وأضافت وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، أن الأقصر هي موطن لوادي الملوك ووادي الملكات والعديد من المواقع التاريخية الأخرى التي تعود لآلاف السنين ومع ذلك، تساهم الأقصر، كأي مدينة أخرى، في انبعاثات الكربون، وإذا استمرت مدننا في الأداء باستخدام نفس الممارسات، فإن تغير المناخ سيدمر قدرة مدننا على البقاء بما في ذلك مدينة ثمينة جدا مثل الأقصر، ولهذا السبب يجب أن نلتقي فورا وأن نعمل صوب مدن خالية من الانبعاثات، ونحو تحقيق الأهداف المحددة في اتفاق باريس.

وتابعت :«يتعين عليّ أن أثني على المصرية لتنفيذها العديد من البرامج والمشاريع التي من شأنها أن تساعدنا في التعامل مع قضية تغير المناخ، والتغيير في سيتردد صداه عالميا، ولابد أن تكون مشاريع مثل حديقة بنبان للطاقة الشمسية في أسوان، والتي تعد واحدة من أكبر مشاريع الطاقة الشمسية في العالم، مصدراً للفخر الوطني، ويخفض المشروع انبعاثات الكربون بمليوني طن سنويا، كما شرعت مصر منذ عام 2014 في برنامج قوي لإصلاح دعم الطاقة، وكان ذلك حاسماً في الحد من الاستهلاك المسرف وفي تعزيز جدوى الطاقة المتجددة».

واستطردت:«مصر تقوم ببناء سكة حديدية كهربائية، وتوسيع المترو الحالية، ونشر وسائل أكثر كفاءة للنقل الجماعي ووسائل النقل غير الآلية مثل التشارك في استخدام الدراجات».

المصرى اليوم

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