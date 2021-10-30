فيدرا : أحمد زكي كان «سند للممثلة اللي قدامه.. وملحوظاته كانت طالعة من قلبه»

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كشفت الفنانة فيدرا عن ذكريات عملها مع النجم الراحل أحمد زكي، خلال عملين سينمائيين، إحداها كان قبل دخولهاعالم التمثيل، حيث كانت تعمل كمصممة ملابس.

وقالت: قدمت مع أحمد زكى فيلمين، الأول كنت وراء الكاميرا كمصممة ملابس، في فيلم «البطل» ثم عملت معه كممثلة في فيلم «أرض الخوف»، وذكرياتى معه لا تنتهى، وهى إنسانية أكثر منها فنية، منها أنه كان ممثل «سند» للممثلة التي أمامه وتبدأ حياتها، وكان حين يبدى ملحوظة تكون «طالعة من قلبه»، و«مكانشى بيعدى حاجة ممكن يساعدنى فيها أمام الكاميرا».

وتابعت «فيدرا» في تصريحات لـ«المصري اليوم»: «وراء الكاميرا كانت ذكرياتى معه فيها مغامرات، فيها ضحك كتير، وكان رجل كريم، و«حقانى»، وإحساسه بالحق فظيع، مكانشى إنسان ظالم أو نرجسى أو عصبى بلا داع، مثلما اعتقد بعض الناس، بالعكس كان يحب الناس جدًّا، وكان لما يحس إن حد زعلان منه، يروح يصالحه على طول، وكان مخلصًا وموهوبًا، الله يرحمه وكنت بحبه حب شديد، ومازلت طبعًا«.

يذكر أن الفنانة فيدرا تصور حاليا مسلسل «المماليك» الذي يشارك في بطولته رانيا يوسف، وقدمت مؤخرا مسلسل «شقة 6» مع روبي.