أخبار عاجلة

1300 موظف لإدارة الحشود بالمسجد الحرام -
مي سليم تواصل بروفات مسرحية «اللمبي في الجاهلية» -
أبرزهم سميحة أيوب.. شرم الشيخ الدولي يكرم أربع رموز مسرحية في حفل افتتاحه -
محافظ قنا يضع حجر أساس مستشفى خيرى بنجع حمادي -
سمير كمونة: أنا الوحيد الذي تنبأ بفوز الأهلي بـ 6 أهداف أمام الزمالك.. فيديو -
خبير: مصر مؤهلة لكي تكون من أهم الدول في صناعة البرمجيات -
إيبارشية المنيا تعقد اللقاء الشهري لمجمع الكهنة -
عمرو الدردير: الزمالك فاز «3-2» في شوط القمة الثاني.. والأهلي «محظوظ» -
«السياحة» و«قومي المرأة» ينظمان ورشة عمل «بيئة عمل آمنة للمرأة العاملة في قطاع السياحة» -
استشاري يوضح أسباب فشل جراحات السمنة المفرطة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. غير مصنف
  4. المصرى اليوم

إصابة أمين شرطة إثر سقوطه من الدور الثالث بقنا

Print
إصابة أمين شرطة إثر سقوطه من الدور الثالث بقنا إصابة أمين شرطة إثر سقوطه من الدور الثالث بقنا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصيب أمين شرطة بكسور وجروح متفرقة بالجسم إثر سقوطه من الطابق الثالث، بمنطقة العماير السكنية في نجع حمادي.

اسعاف - صورة أرشيفية

تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات، بإصابة إبراهيم محمد أبوالحسن، 28 عاما، أمين شرطة، بعد سقوطه من الطابق الثالث بمنطقة العماير السكنية بجوار الوحدة المحلية لقرية أولاد نجم بهجورة بنجع حمادي، فتم نقل المصاب إلى مستشفى نجع حمادي العام، ومنها إلى مستشفى أسيوط لخطورة حالته.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات، التي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مي سليم تواصل بروفات مسرحية «اللمبي في الجاهلية»

مي سليم تواصل بروفات مسرحية «اللمبي في الجاهلية»

أبرزهم سميحة أيوب.. شرم الشيخ الدولي يكرم أربع رموز مسرحية في حفل افتتاحه

أبرزهم سميحة أيوب.. شرم الشيخ الدولي يكرم أربع رموز مسرحية في حفل افتتاحه

محافظ قنا يضع حجر أساس مستشفى خيرى بنجع حمادي

محافظ قنا يضع حجر أساس مستشفى خيرى بنجع حمادي

سمير كمونة: أنا الوحيد الذي تنبأ بفوز الأهلي بـ 6 أهداف أمام الزمالك.. فيديو

سمير كمونة: أنا الوحيد الذي تنبأ بفوز الأهلي بـ 6 أهداف أمام الزمالك.. فيديو