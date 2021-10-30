إصابة أمين شرطة إثر سقوطه من الدور الثالث بقنا

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أصيب أمين شرطة بكسور وجروح متفرقة بالجسم إثر سقوطه من الطابق الثالث، بمنطقة العماير السكنية في نجع حمادي.

اسعاف - صورة أرشيفية

تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات، بإصابة إبراهيم محمد أبوالحسن، 28 عاما، أمين شرطة، بعد سقوطه من الطابق الثالث بمنطقة العماير السكنية بجوار الوحدة المحلية لقرية أولاد نجم بهجورة بنجع حمادي، فتم نقل المصاب إلى مستشفى نجع حمادي العام، ومنها إلى مستشفى أسيوط لخطورة حالته.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات، التي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.