أخبار عاجلة

1300 موظف لإدارة الحشود بالمسجد الحرام -
مي سليم تواصل بروفات مسرحية «اللمبي في الجاهلية» -
أبرزهم سميحة أيوب.. شرم الشيخ الدولي يكرم أربع رموز مسرحية في حفل افتتاحه -
محافظ قنا يضع حجر أساس مستشفى خيرى بنجع حمادي -
سمير كمونة: أنا الوحيد الذي تنبأ بفوز الأهلي بـ 6 أهداف أمام الزمالك.. فيديو -
خبير: مصر مؤهلة لكي تكون من أهم الدول في صناعة البرمجيات -
إيبارشية المنيا تعقد اللقاء الشهري لمجمع الكهنة -
عمرو الدردير: الزمالك فاز «3-2» في شوط القمة الثاني.. والأهلي «محظوظ» -
«السياحة» و«قومي المرأة» ينظمان ورشة عمل «بيئة عمل آمنة للمرأة العاملة في قطاع السياحة» -
استشاري يوضح أسباب فشل جراحات السمنة المفرطة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. غير مصنف
  4. المصرى اليوم

فتاة تقتل والدها بمساعدة خطيبها في حلوان

Print
فتاة تقتل والدها بمساعدة خطيبها في حلوان فتاة تقتل والدها بمساعدة خطيبها في حلوان

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تخلصت فتاة في منطقة كفر العلو بحلوان من والدها، حيث تبين من التحقيقات أنها استعانت بخطيبها في تنفيذ الجريمة، وأنهما وضعا كمية من الأقراص المخدرة للضحية للتخلص منه، وعللت المتهمة الأولى ارتكاب الجريمة بسوء معاملة والدها لها.

وورد بلاغ إلى رئيس مباحث حلوان بالعثور على جثة "م. ح"، داخل شقته، وبالانتقال إلى موقع الحادث والفحص تبين عدم وجود اصابات في جسد المتوفى وعدم وجود شبهة جنائية حول الواقعة، وصرحت النيابة العامة بدفن الجثمان عقب الانتهاء من تشريحه، ثم جاءت المفاجأة عندما كشف تقرير الطب الشرعي عن وجود شبهة جنائية حول الواقعة. وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة نجلة الضحية "س"، 19 سنة، بالاشتراك مع خطيبها. وتم القبض على المتهمين، واعترفا بوضع مخدر للضحية للتخلص منه بسبب سوء معاملته لابنته، وباشرت الجهات المختصة التحقيقات.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مي سليم تواصل بروفات مسرحية «اللمبي في الجاهلية»

مي سليم تواصل بروفات مسرحية «اللمبي في الجاهلية»

أبرزهم سميحة أيوب.. شرم الشيخ الدولي يكرم أربع رموز مسرحية في حفل افتتاحه

أبرزهم سميحة أيوب.. شرم الشيخ الدولي يكرم أربع رموز مسرحية في حفل افتتاحه

محافظ قنا يضع حجر أساس مستشفى خيرى بنجع حمادي

محافظ قنا يضع حجر أساس مستشفى خيرى بنجع حمادي

سمير كمونة: أنا الوحيد الذي تنبأ بفوز الأهلي بـ 6 أهداف أمام الزمالك.. فيديو

سمير كمونة: أنا الوحيد الذي تنبأ بفوز الأهلي بـ 6 أهداف أمام الزمالك.. فيديو