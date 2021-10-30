فتاة تقتل والدها بمساعدة خطيبها في حلوان

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تخلصت فتاة في منطقة كفر العلو بحلوان من والدها، حيث تبين من التحقيقات أنها استعانت بخطيبها في تنفيذ الجريمة، وأنهما وضعا كمية من الأقراص المخدرة للضحية للتخلص منه، وعللت المتهمة الأولى ارتكاب الجريمة بسوء معاملة والدها لها.

وورد بلاغ إلى رئيس مباحث حلوان بالعثور على جثة "م. ح"، داخل شقته، وبالانتقال إلى موقع الحادث والفحص تبين عدم وجود اصابات في جسد المتوفى وعدم وجود شبهة جنائية حول الواقعة، وصرحت النيابة العامة بدفن الجثمان عقب الانتهاء من تشريحه، ثم جاءت المفاجأة عندما كشف تقرير الطب الشرعي عن وجود شبهة جنائية حول الواقعة. وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة نجلة الضحية "س"، 19 سنة، بالاشتراك مع خطيبها. وتم القبض على المتهمين، واعترفا بوضع مخدر للضحية للتخلص منه بسبب سوء معاملته لابنته، وباشرت الجهات المختصة التحقيقات.