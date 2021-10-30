حذر من انهيار الحضارة العالمية.. رئيس وزراء بريطانيا يحث زعماء العالم على التصدي لتغير المناخ

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حث رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يوم الجمعة زعماء العالم على ضرورة تصعيد تصديهم لتغير المناخ قائلا إن الحضارة العالمية يمكن أن تنهار بنفس سرعة انهيار الإمبراطورية الرومانية القديمة ما لم يتم فعل المزيد.

وقال جونسون قبل ساعات من بدء اجتماع لزعماء مجموعة العشرين في إيطاليا، والذي يستمر يومين إن الأجيال القادمة تخاطر بالجوع والصراع والهجرة الجماعية إذا لم يتم إحراز تقدم في معالجة تغير المناخ.

و أضاف :«لا شك على الإطلاق في أن هذا واقع علينا مواجهته. وحذر من أن الظروف المعيشية يمكن أن تتدهور بسرعة دون تغيير جماعي للمسار، مردفا :» رأيتم ذلك مع تراجع وسقوط الإمبراطورية الرومانية ويؤسفني أن أقول إن هذا ينطبق على ما يحدث اليوم«.

وتناقش القمة الأزمة الصحية والانتعاش الاقتصادي لكن النقاش الأكثر حيوية وصعوبة سوف يركز على المدى الذي يريد الزعماء أن يصلوا إليه في خفض غازات الاحتباس الحراري وفي مساعدة الدول الفقيرة على مواجهة الاحتباس الحراري، حيث تعتبرهذه أول مرة منذ عامين يشعر فيها معظم زعماء مجموعة العشرين بالقدرة على إجراء مناقشات وجها لوجه مع بدء انحسار جائحة كوفيد-19 في دول كثيرة.

وفي سياق متصل، قال رئيس وزراء كندا، جاستن ترودو، إن كندا وهولندا تتوجهان إلى قمة «G20» ومؤتمر المناخ «كوب 26» باستراتيجية مشتركة تستهدف الضغط على الدول من أجل تكثيف جهودها في مواجهة تغير المناخ.

والتقى ترودو في لاهاي نظيره الهولندي مارك روتي قبل قمة مجموعة العشرين التي تعقد اليوم وغدا في روما ومؤتمر المناخ «كوب 26» الذي يفتتح الأحد في جلاسجو.

وأضاف أن الاجتماع «أتاح لنا وضع استراتيجية تتعلق بكيفية استمرارنا في ممارسة الضغط لضمان أن العالم يكثف جهوده في مواجهة هذه التحديات الهائلة».

وتابع ترودو: «نحن نعمل مع حلفاء يتشاركون أفكارنا، بينهم ألمانيا ودول أخرى، لضمان أن يفي العالم بسرعة كبيرة بالتزامه تخصيص 100 مليار دولار» لمساعدة البلدان النامية في مكافحة التغير المناخي.

في حين قال رئيس الوزراء الهولندي مارك روتي، إنه «متفائل للغاية» حيال مؤتمر «كوب 26» الذي لن يشارك فيه حضوريا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ولا نظيره الصيني شي جين بينغ، في حين أن روسيا والصين هما بين أكبر الدول الملوثة.

وتسهم مجموعة العشرين، التي تضم البرازيل والصين والهند وألمانيا والولايات المتحدة، بأكثر من 80 % من الناتج المحلي الإجمالي للعالم وتمثل 60 من سكان العالم وما يقدر بنحو 80 % من انبعاثات الكربون.

ومن المقرر أن يتوجه كثير من الزعماء في روما مباشرة بعد القمة إلى اسكتلندا لحضور قمة المناخ التي تعقدها الأمم المتحدة والتي ينظر إليها على أنه مهمة للتصدي لخطر ارتفاع درجات الحرارة وعواقبه مثل ارتفاع مستوى سطح البحر، والعواصف الأكثر قوة، والفيضانات الأسوأ في بعض المناطق، والجفاف الأسوأ في مناطق أخرى.

- صورة أرشيفية

- صورة أرشيفية